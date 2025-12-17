日本Atre重返台灣市場！將進駐北車捷運B1、搶進北車一級戰區

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

日本JR東日本旗下商業品牌Atre（艾妥列）今年宣布重返台灣市場！首站選擇進駐台北車站地下一樓M區，商場面積約160坪，約於明年首季登場。這個以餐飲、質感品牌為核心的商場將與北捷Metro Corner的誠品伴手禮區相鄰，預計將吸引大量日常使用台北車站的乘客與通勤族。

台北車站作為台灣最大的交通樞紐，日均客流超過50萬人次，對於Atre而言，這無疑是個極具潛力的商業據點。

Atre原先於2017年進軍台灣，與微風集團合作設立了微風艾妥列控股公司，並於微風南山開設了首家海外商場，儘管品牌與裝潢皆維持日本水準，但招商營運未如預期，加上新冠疫情的影響，商場從未實現滿櫃運營。最終，Atre與微風集團於2023年底決定終止合作，並撤出台灣市場。

不過，JR東日本並未放棄台灣市場，並在2024年與北捷達成合作備忘錄。根據協議，JR東日本將運用其在日本車站商場開發的經驗，協助在台灣的捷運車站及周邊開發商業空間。隨著此次台北車站商場的開設，Atre重新在台灣市場站穩腳步，未來有機會將逐步拓展更多商業據點。

Atre在結束與微風的合作後，將全面由JR東日本台灣商業開發公司主導。儘管新商場規模較小，但JR東日本對台灣市場的信心及對台北車站客流量的預期，仍看好未來在台發展。

JR東日本集團在台的業務版圖逐漸擴大，除了一家位於南京東路的飯店外，還設有共享辦公空間「One&Co」以及高端健身品牌「JEXER」。此外，2024年，北捷與JR東日本達成合作備忘錄，預計在捷運劍南路站與劍潭站開發商場與飯店等綜合設施，進一步深化其在台灣的市場布局。

