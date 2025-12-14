攻韓流商機 新竹SOGO韓國展登場迎耶誕

韓國明星接連來台舉辦大型演唱會，韓流旋風席捲全台，新竹SOGO看準熱度，即日起至25日在3F活動會館舉辦韓國展，以正宗韓國美食、甜點、生活選物與美妝保養品打造濃厚韓味街頭，不必飛韓國也能吃好逛滿一站滿足。

新竹SOGO表示，這集結8家人氣品牌與3家新進品牌，其中來自釜山的「三進魚板」以新鮮魚漿製作，口感Q彈聞名，是釜山街頭最具代表的小吃；韓國超商長年熱賣的「香蕉牛奶」帶來胖胖瓶三大人氣口味，香蕉、草莓與哈密瓜，香甜滋味是親子家庭必買清單；「奉船長」原裝進口醬油螃蟹，鮮甜蟹膏搭配蟹肉，是許多饕客的最愛；韓國棉被品牌「小室家居」首次在新竹百貨亮相，以輕盈柔軟與高保暖著稱的韓國寢具，成為年底最受矚目的生活選物之一。

甜點控不能錯過的有，韓國姐姐經營的「溫點馬卡龍」主打聖誕造型禮盒，可愛造型相當吸睛，內餡厚實甜度適中，讓人回味無窮；超人氣甜點品牌「山摺山甜點坊」使用被譽為奶油界勞斯萊斯蒙太古奶油，製作可頌與反折千層，帶有獨特堅果奶香；「零零特賣」擁多款日韓高CP值美妝與保養品一應俱全。

為回饋SOGO APP會員，業者推出多重滿額禮，至12/15(一)單筆消費滿1,200元(含)以上，可換韓國展100元電子十足抵用券；12/16(二)-12/25(四)單筆滿1,000元(含)以上可換韓國米麵線、單筆滿3,000元(含)以上可換綠茶園五味子茶球、累計滿6,000元(含)以上可換高麗人蔘雞粥，多重優惠享不停，越買越划算。

每個週末都有精彩活動，包括K-POP金曲猜歌大賽與超可愛香蕉牛奶人偶見面會，讓民眾輕鬆體驗韓國文化；2025即將進入尾聲，業者祭出Happy Go點數清零活動，扣快樂購100點即可換50元韓國展電子購物金、扣快樂購500點即可換300元聖誕跨年電子購物金，提醒民眾把握年底點數兌換期限。