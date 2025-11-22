懶人包／全台5大縣市購物節一次看！台中豪抽百萬汽車、精品好宅奪聲量冠軍

《網路溫度計DailyView》 《網路溫度計DailyView》

每到年末，全臺各地彷彿同時按下「瘋狂購物模式」：百貨公司週年慶、電商平臺雙11、雙12折扣火力全開，就連各縣市政府也加入戰局，卯足全力推出年度購物節活動。獎項從萬元現金、百萬汽車，甚至就連精品好宅也通通端上桌，不只帶動市民消費，也吸引外縣市、外國旅客走進城市，用新臺幣支持在地店家，帶動一波又一波的地方經濟。

今年行政院普發1萬元現金，只要是國內現有戶籍國民，以及符合居留資格的各類外籍人士，均能登記領取，手上這筆現金正是讓「錢錢變大」的最佳時機。《網路溫度計DailyView》也透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全臺縣市五大購物節，讓你一次掌握最新優惠與活動亮點，還有機會把各縣市祭出的萬元好禮、豪華大獎帶回家！

No.1 2025臺中購物節

翻攝FB／臺中購物節

翻攝FB／臺中購物節

活動期間：2025/10/24～2025/12/25（發票／收據需於2025/12/26前登錄）

活動網址：https://fun.taichung.gov.tw/

臺中購物節今年邁入第七年，網路聲量衝破11萬筆，顯然已成為全臺最具代表性的購物節之一。消費者只要於活動期間在臺中市合法店家（包含稅籍登記在臺中）消費並取得統一發票，或是參與本活動之免用統一發票店家消費並取得收據，即可於台中通App及臺中購物節網站登錄抽獎。登錄金額累計滿500元可得到1組抽獎序號、滿1,000元可得到2組抽獎序號，以此類推，每筆消費可得抽獎序號組數上限為400組。

此外，若是在合作店家消費並取得發票，登錄金額享3倍累計優惠；在5倍好康專區店家、免用統一發票合作店家消費取得收據、去（2024）年臺中購物節消費登錄金額較低10區（大安、石岡、和平、新社、外埔、東勢、神岡、霧峰、大肚、龍井區）消費，登錄金額另享5倍累計優惠，單筆消費符合不同倍數累計優惠時，取倍數較高者計算。

活動獎項部分也琳瑯滿目，包含天天抽3,000元現金（700名+區域消費專屬抽200名+收據專屬抽200名）、週週抽10萬元現金（10名+臺中市民專屬抽2名）、隔週抽百萬汽車（1名）、月月抽100萬元現金（1名+臺中市民專屬抽1名）、外國人專屬抽1萬元美金（約新臺幣31萬元，外國人3名），以及眾所矚目的購物節壓軸抽「精品好宅」（1名），得獎名單將於抽出後在《臺中購物節》臉書粉專公告。

臺中購物節在網路上造成熱烈迴響，有網友也在Dcard分享中獎心得，「有試有機會，當然照它的規則還是有一些攻略的」、「今天下午跳出通知，確實滿開心的，誰知道那筆消費讓我滿額康是美金卡，然後再中一次台中購物節，開心死了！好像又有理由這幾天來消費貢獻一下了」。

No.2 2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮

翻攝FB／慢遊雲林

活動期間：2025/7/1～2025/11/30（發票／收據需於2025/12/5前登錄）

活動網址：https://www.yunlinluckydraw.net/

11月底前要去雲林旅遊的人看過來！只要在活動期間於雲林縣合法設立店家（包含商業、公司及稅籍登記在雲林）消費取得實體發票、雲端發票或紙本收據，即可至活動網站註冊成為會員，填寫相關登錄欄位並拍攝、上傳發票或收據，便可取得抽獎序號。單筆消費金額滿100元以上、累積滿500元即可獲得1組抽獎序號（無上限組數），每組抽獎序號僅有1次中獎機會。

除了先前豪禮抽、加碼抽抽出TOYOTA RAV4、日本雙人來回機票、Gogoro VIVA、iPhone16 Pro等好禮，12月優質豪禮、神秘好禮將分別抽出百萬名車、iPad Pro得主，另外還有65吋電視、Dyson吹風機、無線吸塵器等精選好禮及企業贊助禮品，抽獎結果將於「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」網頁公告。

《漫遊雲林》臉書粉專不定期舉辦抽獎活動成為網路聲量來源，雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君也分享自己到雲林未來超市採買中秋節禮盒，還能參與抽獎活動，「如果運氣好集集點數應該可以換到精美禮物，運氣再好一點，或許有機會抽到百萬名車耶！」

No.3 桃園百倍奉還

翻攝FB／桃園市政府經濟發展局

活動期間：2025/11/12～2025/12/31（發票需於2026/1/7前登錄）

活動網址：https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw/index.html

普發一萬不知道去哪裡花，不妨來桃園逛逛吧！只要在活動期間內於桃園市合法設立店家（包含商業、公司、稅籍登記在桃園）消費並取得發票，即可至活動網站註冊成為會員，登錄相關發票資料後取得抽獎序號。單筆消費滿100元，即可得到1組抽獎序號；單筆消費滿200元，可得到2組抽獎序號，以此類推，最高上限可得600組抽獎序號，但每張發票僅限1次中獎機會，同一類獎每人限1次中獎機會。

獎項部份均以現金為主，包含天天抽1萬元（50名）、週週抽5萬元（8名）、月月抽10萬元（2名）及壓軸抽100萬元（1名），其中天天抽、週週抽、月月抽每次抽獎可參加之抽獎序號，僅統計至抽獎前三日登錄累積之序號，得獎名單抽出後將於桃園購物節官網與臉書、桃園市政府經濟發展局官網與臉書等平臺公布。

桃園百倍奉還活動消息曝光後，引發不少網友討論，「這都是刺激消費」、「要不要去桃園消費」、「消費門檻很親民，滿100元就能抽，累積發票越多、序號越多，中獎機會很高。12月還有商圈與觀光工廠的加碼優惠，別錯過。」

No.4 2025彰化GO購

翻攝FB／彰化縣政府經濟暨綠能發展處

活動期間：2025/9/1～2025/12/31（發票／收據需於2026/1/5前登錄）

活動網址：https://changhua-go.chcg.gov.tw/

「2025彰化GO購」為彰化縣推出的購物節活動，消費者只要在指定期間前往營業稅籍登記於彰化縣的店家消費，單筆滿500元即可憑發票或收據上網登錄、取得抽獎資格。500元以上至未達1萬元，最多取得10組序號；1萬元以上至未達10萬元，最多取得20組序號；10萬元以上最多取得30組序號。另外，若是在特定店家或指定活動鄉鎮店家消費並取得發票或收據，可額外多得1組序號，如單筆消費同時符合，則優惠不得併用，會員單日限登錄3筆同一店家之免用統一發票收據。

抽獎品項包含頭獎汽車（3名）、特別獎黃金條塊5公克（5名）、二獎現金10萬元（10名）、三獎現金5萬元（10名）、四獎現金2萬元（10名）、五獎現金1萬元（30名）、六獎現金5,000元（175名）、七獎現金3,000元（2,530名）、加碼抽萬元大禮包（60名）及雲端發票獎500元電子禮券（200名），不過要注意10月、11月可參加之抽獎序號僅統計至抽獎前三日登錄累積之序號。

得獎名單抽出後將公布於活動網站。有網友表示，「我正在登錄中，希望可以抽到大獎」，還有人分享幸運中了七獎3,000元，卻找不到發票，「我笑到嘴巴都裂開了，但是！！！我居然找不到這張中獎發票」。

No.5 2025臺南購物節

翻攝FB／臺南購物節

活動期間：2025/7/1～2026/3/1（發票／收據／數位行銷券需於2026/3/1前登錄）

活動網址：https://tainanshopping.tw/

現在到臺南不只能品嚐美食、逛古蹟，還能參加臺南購物節抽獎！只要在活動期間內至臺南商家或指定通路消費，登錄金額滿50元之發票（雲端、紙本）、收據或活動主辦單位合作發行之數位行銷券，即可取得1組抽獎序號，單筆消費最高可獲得1,000組抽獎序號，多筆消費可累加計算金額。

今年的獎項也包羅萬象，包含TOYOTA BZ4純電車（1名）、現金獎88萬元（1名）、宏佳騰機車EV-C1（13名）、聲寶85型MINI QLED轟天雷液晶顯示器（2名）、現金獎8萬元（4名）、宏佳騰機車Ai-4 Ever（13名）、55吋4K mini QLED轟天雷連網智慧顯示器（12名）、聲寶55吋電視（2名）、星騎電動自行車（12名）、Dyson V8無線吸塵器（6名）、現金獎5,000元（100名）等獎品。中獎名單出爐後，將於次日下午5點前公告於活動網站。

只要消費50元即可參加也讓不少網友對臺南購物節引頸期待，「中過一次，幫推」、「太棒了！趕快買起來」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月1日至2025年11月13日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2025全臺縣市購物節』相關文本進行分析，調查「網路聲量」（註1）作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

