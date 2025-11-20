大魯閣10億出手2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

大魯閣（1432）20日公告重大決議，董事會通過將旗下台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場兩處商場營業資產，以含稅新臺幣10億元價格，透過營業讓與方式轉讓予遠雄流通事業股份有限公司（以下簡稱遠雄流通）。公司指出，此次資產釋出旨在調整事業布局，未來營運將更加聚焦於運動休閒本業及海外市場拓展，資金挹注亦有助提升財務體質，強化長期成長動能。

大魯閣表示，董事會已授權董事長代表公司與遠雄流通簽署正式營業讓與契約。本次處分資產，涵蓋相關經營權利與義務，公司強調，此為策略性布局調整，並非單純退場，而是將資源集中投入高成長潛力領域，特別是在美國市場積極展店的棒壘球運動休閒事業。公司認為，透過資產活化與財務調整，可進一步強化核心競爭力，支持海外據點擴張及後續長期規劃，期望未來營運表現持續向上。

大魯閣旗下二座商場為台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場，其中，新時代購物廣場屬於中型百貨，屬於大魯閣經營的樓地板面積約2.1萬坪，年營業額約23億元，約200個專櫃，業主為富邦人壽;湳雅廣場則屬於社區型百貨，樓地板面積6800坪，年營業額約11億元，專櫃數約80個，業主為大潤發（現改為大全聯）。

大魯閣台中商場經營權原為20年，公司於2015年接手，目前尚餘10年經營權，並附帶10年優先續約權；新竹商場經營權原為17年半，於2018年5月開幕，已經營7年半，目前尚餘10年經營權。

大魯閣表示，但鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。

未來大魯閣將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。