家樂福連收5間！經營21年台中青海店 年底熄燈

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
家樂福台中青海店18日宣布，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日23點。 圖／取自「家樂福青海店-offical」粉專
家樂福台中青海店18日宣布，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日23點。 圖／取自「家樂福青海店-offical」粉專

家樂福門市今年連收第五家。家樂福台中青海店18日宣布，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日23點。今年以來，家樂福已連收四家店，包括桃園店、嘉義北門店、北投店與竹北店，再加上青海店年底熄燈後，家樂福今年已連關五家門市。

家樂福青海店發布公告指出，「感謝您一直以來對家樂福青海店的支持與愛護。很遺憾告訴大家，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日(一)晚間23:00。我們重視每位顧客的權益，後續將由周邊其他分店(量販店：文心店、西屯店、德安店、大墩店、中清店、沙鹿店)、家樂福便利購及家樂福線上購物持續提供優質服務。」

家樂福青海店自2004年開幕以來，已在台中西屯區服務超過21年，與德安店並列為台中僅有的兩家24小時營業的家樂福門市。

隨著青海店結束營業，台中市現僅剩德安店維持24小時營業服務。目前，台中擁有九間家樂福分店，包括大墩店、中清店、沙鹿店、文心店、太平店、西屯店和豐原店等。

關於未來的展店計畫，家樂福指出，將在台南東區開設新店，為加入統一集團後的首間新店，預計面積約4000坪。除了設有賣場外，店內還將引入餐飲品牌，為顧客提供更多選擇。

