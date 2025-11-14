台北2026跨年晚會第二波卡司曝光 金曲創作天后蔡健雅獨家登場

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
金曲創作天后蔡健雅。圖／觀傳局提供

台北最High新年城2026跨年晚會第二波卡司今揭曉，台北市政府觀光傳播局指出，這次跨年將迎來金曲創作才子韋禮安、人氣搖滾樂團美秀集團，以及獨家登場的金曲創作天后蔡健雅、影視歌三棲全能歌后李千娜，展現跨世代的音樂魅力。

觀傳局表示，繼先前公佈的Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN &王ADEN、U:NUS等人氣卡司，第二波陣容再添重量級星光。其中金曲創作才子韋禮安將第五度登上台北跨年舞臺，他興奮表示，台北跨年很有指標性，每次能在這舞台演出都很開心。看著台北101唱歌很有儀式感，觀眾總是特別熱情。

金曲創作天后蔡健雅跨年夜獨家留給台北，她說，每次唱台北跨年都有一種親切感，加上住在台北，離家也很近，她也提及這幾年養了貓，所以唱完台北跨年就能趕緊跑回家抱著愛貓一起倒數。

觀傳局指出，蔡健雅以療癒聲線和極具深度的詞曲創作「Letting Go」、「達爾文」、「拋物線」著稱，今年蔡健雅也將與韋禮安於台北跨年舞臺合體跨界演出。

觀傳局表示，同樣以獨家卡司首度登場的影視歌三棲全能歌后李千娜，近年以精湛演技與堅韌歌聲深受矚目，從影視戲劇到音樂舞台，她以誠懇情感與細膩詮釋傳遞力量與真實。今年登上臺北跨年舞台，李千娜將以「影視女伶 × 音樂女力」的雙重魅力亮相。她透露，這次表演將把許多經典歌曲變成組曲，並特別請專輯製作人王希文老師重新編曲，期望帶給大家耳目一新的跨界驚喜。

另外，明年將迎接成團10週年的美秀集團，也將在台北跨年夜帶來精采演出，陪伴全場民眾在音樂與台北101新年大秀的璀璨夜空下，一同迎接嶄新一年。更多活動詳情與最新資訊，可上「2026台北最High新年城」活動官網（連結）與「台北旅遊網」粉絲專頁。

金曲創作才子韋禮安。圖／觀傳局提供
影視歌三棲全能歌后李千娜。圖／觀傳局提供
賽博台客樂團美秀集團。圖／觀傳局提供

