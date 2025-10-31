快訊

半導體風雲／台積最神祕老將傳轉戰英特爾 是利是弊？

范姜握證據 粿粿爆早住進王子家！屋主竟是昆凌「從未收取房租」

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡依林新巡演來了！台北大巨蛋3場日期曝光 搶票日在這天！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
蔡依林新巡演大巨蛋票價圖。圖／凌時差提供
蔡依林新巡演大巨蛋票價圖。圖／凌時差提供

蔡依林今（31）日宣布在台北大巨蛋開唱，新巡演「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」將於12月30、31日，及2026年1月1日一連三天登場，Jolin誓言要把台北大巨蛋變成超大型「人間樂園」，引用新歌「D.I.Y」的歌詞向歌迷興奮喊話：「人間樂園任我打造！誠摯邀請大家一起踏入蔡依林的人間樂園，一同創造屬於自己的人間樂園！」

蔡依林5年前「UGLY BEAUTY世界巡演」成功開創空前未有的國際視野與魔幻感官世界，此次「PLEASURE」系列全新巡演配合台北大巨蛋4萬人場地規模，特別精心打造3座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，讓Jolin不僅能近距離與觀眾零距離互動，更能以全景式視覺與動態動線縱橫全場，讓每位歌迷無論身在大巨蛋哪一角，都能感受到她華麗氣場的舞台震撼。

她再度邀來澳洲雙人導演Ashley Evans與Antony Ginandjar領軍的Squared Division團隊操刀，首登大巨蛋，Jolin預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！」

這次演唱會以「人間樂園」為主題，Jolin透露先前歐洲旅遊時，偶然間看到15世紀尼德蘭畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的知名畫作「人間樂園」產生靈感， 畫中以 「伊甸樂園、人間慾望、地獄懲罰」 三幕式構成，描繪出人類追求愉悅與墮落之間的矛盾，當中不僅畫面豐富多元且暗藏玄機，其超現實主義的畫風更深深地吸引Jolin，她表示：「整幅畫的感覺像是上帝的視角，看見不同人的生活，讓我本能性地想偷窺，忍不住去看每個角落的各種『細節』。」

而這幅畫中極度戲劇化、充滿創造力的構圖，也讓她聯想到這次新專輯「PLEASURE」中探討「愉悅不是罪，慾望值得被擁抱」的精神與主題結構上有著深層呼應，讓她「看見不同，也是在找共通性」，正如她透過音樂與視覺，不斷挖掘人類追求愉悅背後的真實與自由，「直視並接納生活中的七情六慾，並在喜怒愛樂及苦痛脆弱等各種情緒中得到理解跟釋放，從中獲得的愉悅(PLEASURE) 不僅有著正面力量，所感受到的幸福及滿足感就如同置身在自己的『人間樂園』中恣意遊走，在擁抱慾望的同時，更能重新找回做自己的那份純粹快樂。」

Jolin本周日將於台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦新專輯「PLEASURE」簽名會，許久沒辦簽名會的她預告將在活動上演唱數首新舊專輯的歌，更興奮透露：「有幾首歌可能大家都沒聽過，到時候簽唱會上見！」簽唱會結束後Jolin將立即投入演唱會前置彩排，此次將連續三天挑戰大巨蛋的演出的她為了以最佳狀態迎戰這場規模四萬人的「PLEASURE」頂級盛宴，將於11月特別飛到洛杉磯LONG STAY展開長達一個月的閉關魔鬼訓練，全力備戰、蓄勢待發的她將以最極致的視覺震撼與音樂能量燃炸大巨蛋。

「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」公布優先購票資訊，國泰世華CUBE信用卡卡友可提前於11/22（六）上午10點優先購票（每人每筆訂單限購4張，限區限量售完為止）、中午12:00台灣大哥大購票專區（需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止），而下午2點到晚上10點開放JOLIN官網會員限量優先購票，11/23（日）中午12點則將全線盛大開票，購票可至「KKTIX售票系統」。

蔡依林巡演勢必引發搶票風潮。圖／凌時差提供
蔡依林巡演勢必引發搶票風潮。圖／凌時差提供
蔡依林新巡演即將登場。圖／凌時差提供
蔡依林新巡演即將登場。圖／凌時差提供
蔡依林年底將在台北大巨蛋開唱。圖／凌時差提供
蔡依林年底將在台北大巨蛋開唱。圖／凌時差提供

延伸閱讀

不用露也辣得有氣質！達珂塔強生陪摯友跳槽 與「蔡依林、孫儷當同事」純慾天花板讓人一眼就淪陷

和蔡依林分手後消失演藝圈 41歲錦榮近況曝光了

專訪／史艾瑪是蔡依林信徒！林廷憶9點半上床隨身一排保健食品

歷經一場生死交關危機！蔡依林親揭「9點半」入睡真相？

相關新聞

慶祝樂天桃猿封王！7-ELEVEN宣布商品限時優惠 網笑：統一是最大贏家

中華職棒第36屆總冠軍出爐，由樂天桃猿奪下隊史第8座總冠軍！7-ELEVEN也第一時間在官方粉絲專頁發文慶賀：「恭喜樂天...

日期快筆記！好市多「黑色購物週」11／24開跑 老會員爽拿免費烤雞、披薩

日期快筆記！好市多最殺回饋「黑色購物週」11／24開跑 老會員爽拿免費烤雞、披薩

「台北大巨蛋秀泰影城」正式開幕時間曝！全台最強電影新地標 5 大亮點一次看

台北迎來全新電影娛樂殿堂！「大巨蛋秀泰影城」10 月 17 日試營運、10 月 28 日正式開幕，佔地超過 3000 坪、投資金額高達 4 億元，共設有 14 座影廳與 1750 席座位，其中 7 座為特殊影廳。影迷試映後紛紛留言：「像走進未來宇宙艙」、「音效震撼到雞皮疙瘩」，讓這座全新影城話題不斷。以下整理帶你看 5 大亮點！

7-ELEVEN「三麗鷗主題門市」來了！夢幻到不行　美樂蒂、酷洛米「超巨打卡牆、萌系自拍鏡」免費拍到飽

三麗鷗大明星現身超商！7-ELEVEN「三麗鷗聯名門市」店址曝光，大面積打卡牆、夢幻系座位區到每個角落都有驚喜，還有超可愛周邊讓你剁手手，...

搶票「找不到頁面」！奇美博物館《埃及之王：法老》10萬張早鳥票今開賣 「網頁打不開」全完售 這通路「0秒就掛」

奇美博物館攜手大英博物館引進《埃及之王：法老》引發熱議，今(20)日早鳥票開賣癱瘓售票系統，眾多網友回報「網頁打不開」、「根本進不去」。

動漫迷快衝！ANIQUE快閃店登台　《進擊的巨人》蘑菇娃KINOKOS mini、《藍色監獄》等人氣周邊一次入手

日本知名動漫周邊品牌 ANIQUE 首次進軍百貨通路，即日起至 11 月 4 日於 新光三越台北信義新天地 A11 六樓 登場快閃店，配合日本展活動，帶來超過百項日本熱銷商品。現場集結《進擊的巨人》、《藍色監獄》、《我的英雄學院》、《排球少年》、《影子籃球員》等超人氣動漫 IP 周邊，讓粉絲不必出國就能入手珍藏限定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。