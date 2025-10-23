不能LINE Pay！7-11刷卡系統大當機 業者緊急處理中、祭咖啡優惠
統一超商今天傳出系統大當機，有民眾在社群平台發文表示，無法使用LINE Pay或悠遊卡等支付。統一超商表示，部分門市因網路影響交易，廠商積極處理中，消費者若無法提領行動隨時取的商品，門市將以中杯美式或拿鐵半價作為補償。
有民眾今天上午在社群平台Threads發文表示，店員告知「現在全台灣7-11刷卡當機，只能用現金付款」，引發網友留言回報，無法LINE Pay、ApplePay、icash、悠遊卡等支付，以及無法兌換咖啡等。有民眾於中午時反映，使用ibon機台購票，但系統問題導致無法結帳。
也有民眾發文表示，上午9時使用LINE Pay支付成功，但前一位失敗。有網友也說，中午使用ApplePay、icash支付都正常。
統一超商表示，部分門市因網路影響交易順暢，已立即請廠商積極處理中，期間消費者若無法提領行動隨時取商品，門市將以中杯美式或拿鐵半價作為補償，造成不便敬請見諒。
