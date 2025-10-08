快訊

輝達在台總部最屬意仍是落腳雙北…中央幫找地 松南營區機會最大

大陸青海老虎溝山難 陸媒：唯一死者來自台灣

台中新光三越周年慶重磅登場 25天平均每天要進帳1.9億元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中新光三越復業後，備受矚目的「SO LOVE周年慶」將於10月9日重磅登場。記者宋健生/攝影
台中新光三越復業後，備受矚目的「SO LOVE周年慶」將於10月9日重磅登場。記者宋健生/攝影

全台百貨「店王」台中新光三越927復業後，備受矚目的年度促銷大檔「SO LOVE周年慶」將於10月9日重磅登場，台中新光三越8日宣布，25天業績目標將衝刺47.25億元，換算平均每天要做1.9億元生意；再度展現百貨龍頭回歸的氣勢。

值得注意的是，台中新光三越前九月受停業影響，營業額累計54億元、年減逾六成；不過，隨著周年慶登場，後續還有全民普發現金1萬元利多，以及耶誕節、跨年慶等檔期助攻，預期第4季單季營業額將力拚90億元，全年營收目標上看140億元。

台中新光三越今年2月13日發生氣爆事件暫停營業，歷經226天的整修，於9月27日重新開幕，全館新增135個新櫃點，更找來多家人氣美食進駐，其中初魚一口氣連開平家店，就連《紐約時報》最愛的韓式炸雞店也選擇插旗，吸引消費人潮回流。

台中新光三越宣布，復業後首檔「SO LOVE周年慶」將於16日登場，VIP預購則從9日提前開打，全館8折起，其中周年慶最受歡迎的化妝品祭出3折起優惠，為期25天的周年慶檔期，盼創造47.25億元業績，與去年同期持平。

為感謝86萬會員與顧客對台中新光三越的支持，今年周年慶全面升級，包括會員寵粉最強回饋：全館滿5,000送5,000點，化妝品單筆滿2,000送2,000點；首七日skm pay限定，包括名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬送1萬點等。

台中百貨市場已推出周年慶的其餘百貨公司，也再推第二波活動拚場。其中，台中大遠百前三季營收累計178.5億元、年增11%，周年慶業績目標41億元，第一波業績成長3%，全年業績挑戰230億元，有機會首度躋身店王寶座。

廣三SOGO周年慶以「Run to 30」為主題，前三季累計營收42.7億元、年增8%。中友百貨購物節如火如荼進行中，主打「七大優惠，多重回饋」，第一波業績成長近4%，累計前三季營收逾60億元、年增約一成。

今年打出「全台百貨最殺回饋」話題的豐原太平洋百貨周年慶，開打以來氣勢如虹，接下來周年慶第二波10月9日至19日強勢登場，化妝品各大品牌推出年度必買限量組合，秋冬新品服飾也推出八折起折扣，持續衝刺買氣。

廣三SOGO周年慶以「Run to 30」為主題，前三季營收42.7億元、年增8%。記者宋健生/攝影
廣三SOGO周年慶以「Run to 30」為主題，前三季營收42.7億元、年增8%。記者宋健生/攝影
台中新光三越周年慶全館8折起，周年慶最受歡迎的化妝品更祭出3折起優惠。記者宋健生/攝影
台中新光三越周年慶全館8折起，周年慶最受歡迎的化妝品更祭出3折起優惠。記者宋健生/攝影
中友百貨周年慶期間，排隊要進鬼滅之刃快閃店的人潮。記者宋健生/攝影
中友百貨周年慶期間，排隊要進鬼滅之刃快閃店的人潮。記者宋健生/攝影

