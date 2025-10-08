BLACKPINK要來了！攻佔登台北大巨蛋 限定活動曝光！歌迷暴動朝聖

韓夯團BLACKPINK本月18、19日將登上高雄世運主場館，舉辦「BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG」，此次演出將寫下「史上首組二度登上高雄世運舞台的女團」紀錄，氣勢磅礴，台北也同步迎來驚喜，官方限時快閃店「BLACKPINK WORLD TOUR POP-UP STORE IN TAIPEI」將在台北大巨蛋登場。

自2016年以首張單曲專輯「SQUARE ONE」出道，BLACKPINK憑藉「DDU-DU DDU-DU」、「Kill This Love」、「How You Like That」等多首全球熱播神曲，躍升為 K-Pop 樂壇代表團；2020年首張正規專輯「THE ALBUM」更攻佔美國告示牌等全球排行榜，累積超過130萬張銷量，成為首張銷量突破百萬K-Pop女團專輯。

2022年專輯「BORN PINK更創下「首張K-Pop女團專輯突破200萬張」的驚人成績，持續刷新紀錄。她們一路以獨一無二的舞臺魅力征服世界各大音樂祭，締造「現象級」的演出話題，4位成員JISOO、JENNIE、ROSÉ與LISA不僅在音樂舞臺展現無可取代的實力，同時更全面征服時尚界，成為新世代潮流指標。此次回歸更再度選擇高雄作為亞洲場次重點之一，並二度登上高雄世運主場館舞台。

為了回饋一路支持的BLINK，官方特別打造「BLACKPINK WORLD TOUR POP-UP STORE IN TAIPEI」，將於遠東Garden City大巨蛋店1F（台北大巨蛋）限時登場，營業時間為每日上午11點至晚上9點，活動自10月15日（三）至10月19日（日）為期5天限定舉辦。

快閃店不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動，凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡與海報等特別贈禮。所有商品與贈品皆為限量供應。