還有票！SUPER JUNIOR台北大巨蛋加開 開賣日在這天！

韓流帝王SUPER JUNIOR 20周年演唱會台北大巨蛋場次日前加場完售，仍有許多粉絲求票無門，主辦單位「遠雄創藝」今（1）日宣布加開兩側座位區、視線不良區域。

SUPER JUNIOR這次連續三天在台北大巨蛋的演出具備重大里程碑意義，他們在台具有高人氣與知名度，成為首個登上該舞台的外國團體，同時亦是第一個挑戰連續三天開唱的韓國男團。更值得一提的是，3場演出門票全數完售，不僅再次彰顯SUPER JUNIOR「韓流帝王」的地位，也為大巨蛋的國際演出史寫下全新紀錄。

演唱會花絮一波波公開，SUPER JUNIOR也再度跨海為粉絲謀福利，分隊SJ L.S.S.日前來到台北大巨蛋為球隊開球，帥氣演出又圈了不少粉絲，網路上掀起「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in TAIPEI」專場的門票求票熱潮。主辦單位「遠雄創藝」1日宣布加開兩側座位區及視線不良區域，Weverse會員可在10月3日11點到16點搶先購，同日（10月3日）晚間8點全面販賣。

SUPER JUNIOR日前捎來問候，利特率先開口報喜：「各位，我們帶來了非常令人開心的消息，SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in TAIPEI在台北大巨蛋竟然要連續3天，要和大家見面啦！」東海開心喊著「浪漫」，圭賢仰頭祝賀歡呼「掌聲鼓勵」。

SUPER JUNIOR首次站上象徵性的殿堂，厲旭感動表示「對我們來說很特別，真的是非常大的榮耀。」再加上團體出道的月份為11月，使得大巨蛋3場更加有紀念價值，希澈也說：「能在我們出道月份的11月裡，在台灣與大家連續3天跟大家相聚，真的是一件非常感謝、珍貴的事。」