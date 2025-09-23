快訊

超清晰風眼！樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光 「全球最強颱」重創菲律賓

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

Uber有新對手了！歐洲叫車平台「Bolt」來襲 台灣叫車市場掀新戰火

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Bolt首波攜手3家在地車隊：Hi Taxi車隊、幸福車隊與耐斯車隊，合作提供叫車服務。平圖／Bolt提供
Bolt首波攜手3家在地車隊：Hi Taxi車隊、幸福車隊與耐斯車隊，合作提供叫車服務。平圖／Bolt提供

歐洲行動叫車領導品牌Bolt無預警宣布今正式登台，成為其進軍東亞市場的第一站。Bolt目前已在全球超過50個國家、600多個城市營運，憑藉科技驅動的智慧派單系統與多年國際經驗，期望為台灣交通市場注入全新競爭力，並為駕駛與乘客提供更多元的選擇。

目前台灣叫車市場已經有Uber、台灣大車隊、和泰yoxi與LINE GO等主要平台加入，加上各縣市地區性的車隊服務，競爭可說是相當激烈。Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，台灣是Bolt邁入東亞的重要據點，不僅是一個叫車平台，更致力於優化整體交通生態系。「台灣已準備好迎接新選擇，而我們將以公平、創新與具競爭力的服務，為駕駛與乘客創造更高價值。」

此次Bolt攜手3家在地車隊，包括Hi Taxi車隊、幸福車隊與耐斯車隊，合作提供叫車服務。平台透過智慧派單系統，能有效解決傳統派車易出現的空等、長接短送與行程分配不均等問題，進而提升駕駛收入、車輛利用率與時間效益。

Bolt同時強調在地化策略。在台灣，大眾運輸使用率高，加上車輛購置成本與都市壅塞問題，汽車駕照發放率逐年下降。Bolt看準此趨勢，以靈活的隨叫隨到服務補足交通需求，並呼應政府推動多元交通政策。

安全方面，Bolt將乘客與駕駛的保障列為核心。除駕駛背景審查、行程即時追蹤與24小時客服外，還提供多項進階安全功能，包括：行程即時位置分享、信任聯絡人通知、緊急協助通報，以及上車驗證碼制度，讓乘客與駕駛能在出發前互相確認身份。平台亦設有專責安全團隊，確保突發狀況能即時處理。

Bolt如何能打破台灣用戶既有使用習慣，再多下載一個叫車App？值得持續觀察。

歐洲行動叫車領導品牌Bolt今正式登台。圖／Bolt提供
歐洲行動叫車領導品牌Bolt今正式登台。圖／Bolt提供

延伸閱讀

震撼彈！歐洲叫車龍頭Bolt今宣布進軍台灣 成東亞拓點首站

F1／Verstappen 再奪冠 Red Bull 車隊於亞塞拜然大獎賽全面爆發

Uber Eats造10億趟次外送里程碑 用多樣化黏住客群！看好生鮮及會員商機再戰10年

Uber Eats揭年度消費3大關鍵字 情人節送禮「金針菇」竟打敗巧克力

相關新聞

新竹旅遊新亮點！2025攜手稻關西×精彩表演×在地市集超熱鬧

當皮皮獅走進稻田，會碰撞出什麼驚喜？一場結合田園景致與創意藝術的饗宴在新竹關西展開！今年的彩繪稻田以皮皮獅為主角，等你來打卡！

IKEA「集好丸」集點活動開跑！限量「肉丸造型購物袋」只送不賣

IKEA廣受卡友歡迎的限定活動「集好丸」好評升級！人氣瑞典肉丸再變身，這次肉丸化身成可愛吊飾兼購物袋，日常生活都能輕鬆賣...

異形來了？經典科幻怪物降臨台北 想捕獲限時周末3天

台灣運動品牌「VERVE」把異形帶來台北了！從9/19到9/21限時3天，於「華山1914文創產業園區」，舉辦只有3天的「異形」主題快閃店，也是首次由官方授權的電影主題體驗活動，免費開放入場 讓所有「異形」的影迷們、能夠親自踏入那宇宙深處的恐懼中。

軍白期沒閒著！臉蛋天才「車銀優」期間限定店來了 拍爆「1:1立牌、整面打卡牆」AROHA：沒噴個5000走不出來

軍白期粉絲荷包也沒閒著！臉蛋天才「車銀優」期間限定店登陸台北，不僅有1:1立牌、唯美照片牆，還有滿滿的車銀優周邊，令人一踏進店裡就直呼「車銀優含量爆表」。

吃得到「厭世甜點店」聯名布丁！壽司郎「鮭魚季」回歸　必吃青森鱒鮭

曾經引起全台「鮭魚之亂」的日本迴轉壽司「壽司郎」，即日起推出全新「鮭魚季」活動，包括有「鮭魚親子生菜海苔包」、「酪梨鮪鮭...

免費開豪車、半價泡溫泉、享用烤鴨大餐！台北晶華限時專案 美食同饗

一趟旅程即可解鎖頂級住宿、豪華駕馭、溫泉體驗與美食饗宴等多重體驗！晶華集團旗下兩大國際觀光商務與城市度假酒店攜手推優惠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。