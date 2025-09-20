台北購物天堂！十大人氣商城盤點 台北101、DREAM PLAZA、誠品生活...誰能勝出？

誰是人氣商城霸主？

台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。長久以來，信義區的百貨戰場總被視為兵家必爭之地，除了大家熟悉的台北101、新光三越，以及後起之秀微風南山之外，近年來新興的購物地標如LaLaport、DREAM PLAZA等，也正悄悄地改變著台北人的消費版圖。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網路討論度最高的台北十大人氣商城。其中最令人意外的是，今年初挾帶高人氣開幕的LaLaport竟然僅排第四；而以全台最大星巴克為亮點的DREAM PLAZA，更是跌出前五名之外。究竟在這片競爭激烈的百貨紅海中，誰才是網友心中最強的商城霸主？是經典不敗的遠東百貨？還是充滿時尚魅力的台北101？答案馬上揭曉！

No.10 三創數位生活園區

鄰近忠孝新生站的「三創數位生活園區」，自2015年開幕以來，便以「科技、潮流、娛樂」三大主軸，逐步建立起台北最具代表性的數位文化地標。不同於傳統百貨強調精品時尚，三創鎖定年輕族群與科技愛好者，從最新的手機、筆電、攝影器材，到電競設備、智能家電一應俱全，甚至延伸至動漫、電玩等次文化，讓它不只是「買東西」的地方，更成為粉絲同好聚集交流的重要基地。近年來，三創積極舉辦動漫快閃活動，吸引大批年輕人打卡朝聖；加上周邊緊鄰以3C聞名的光華商場，形成熱鬧非凡的完整消費圈，不管你是科技迷還是動漫迷，都能在此處找到專屬的樂趣。有網友在PTT發文詢問大家都去三創逛些什麼？留言區引發熱烈迴響「去樂高店看小蘿莉」、「去看過模型和碧藍幻想展」、「只有在那買過小米周邊，主要是試用比較方便」。

No.9 統一時代百貨｜DREAM PLAZA

統一集團提供

與捷運市府站共構的統一時代百貨，一直是該區的重要地標。最初由統一超商與統一企業共同出資成立，並與日本阪急百貨進行技術合作，但在2016年雙方結束合作關係後，統一阪急百貨正式更名為「統一時代百貨」。除了這個既有的百貨外，統一集團也將前年熄燈的信義誠品原址重新規劃，打造全新百貨商場「DREAM PLAZA」，並於今年七月盛大開幕。新館餐飲樓層與統一時代百貨相互連通，佔地約7500坪，匯聚超過300個人氣品牌，其中最引人注目的亮點包括全台最大星巴克旗艦店，以及備受書迷期待的博客來首間實體旗艦店。主打「一站式生活提案」的DREAM PLAZA，從時尚服飾、美妝保養、美食餐飲，到家居選物，提供多元化的購物選擇；同時結合文創元素與生活風格，完美展現出台北百貨新世代的全方位魅力。

No.8 美麗華百樂園

翻攝官網／美麗華百樂園

位於台北內湖區的美麗華百樂園，是許多台北人心中兼具購物、娛樂與休閒的經典去處。自開幕以來，美麗華便以大型摩天輪作為城市地標，再加上影城與各式遊樂設施，吸引無數遊客慕名而來，也成為年輕情侶約會、家庭出遊的熱門景點。此外，館內擁有多層樓的購物空間，匯聚國際時尚品牌、生活選物、美妝保養以及多元化餐飲選擇，充分滿足不同年齡層與族群的消費需求。對許多遊客而言，美麗華不僅是一座百貨商場，更是一個結合生活、娛樂與文化的複合式空間。不管是購物逛街、觀影聚餐，抑或是乘坐摩天輪感受浪漫夜景，美麗華都能一次滿足，堪稱是台北都會生活中不可或缺的休閒地標。

No.7 誠品生活

台北門市據點：誠品生活松菸、誠品生活南西、誠品生活武昌、誠品生活西門

翻攝官網／eslite誠品

誠品生活以「人文、藝術、創意、生活」為核心精神，從販售藝術人文相關書籍起家，之後逐步發展為結合書店與商場的複合式經營模式。這樣的轉型，不僅延伸了誠品品牌的文化底蘊，也讓它在台北百貨市場中展現出獨一無二的定位。其中，最具代表性的旗艦店便是坐落於中山區、佔地廣達5,500坪的「誠品生活南西」。這座六層樓高的空間，不僅設有美食廣場與多家女性設計師品牌專櫃，更匯聚各式文創商品與風格好物。踏入誠品生活南西，一樓的空間便透露出與傳統百貨截然不同的風格。它打破一般百貨以國際美妝專櫃作為形象入口，這裡引入花藝美學與質感選物，以「生活美學」作為迎賓姿態，讓消費者一踏入商城便能感受充滿人文氣息的氛圍，成為許多文青週末休閒的首選去處。

值得一提的是，誠品生活在台北擁有松菸、南西、新店等多家據點，其中又以南西店的討論度最高。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間的聲量高點出現在2024年10月9日，誠品生活南西當日因慶祝改裝完成與週年慶檔期，推出多項促銷活動與限定優惠，不僅帶動大量人潮湧入，也在社群平台掀起熱烈討論，成功帶動網路聲量高峰，再次印證其「文化百貨」的獨特魅力。

No.6 新光三越

台北門市據點：台北信義新天地A4|A8|A9|A11、台北站前店、台北南西店、台北天母店

在台北百貨市場中，新光三越絕對是最具代表性的經典品牌之一。自1991年首度插旗台北以來，新光三越不僅見證了信義計畫區的崛起，更成為台北人心中「逛街血拼」的代名詞。如今，新光三越在台北擁有眾多館別，其中又以信義新天地A4、A8、A9、A11等最具規模，緊密相連的四棟百貨，共同構成了一座橫跨街區的完整購物王國。這裡網羅各種國際精品、美妝保養以及豐富多元的美食餐飲，無論是想要入手最新一季的時尚單品，還是與家人朋友共享美食時光，通通都能一次滿足。而新光三越的魅力，除了完整的購物動線與齊全的品牌陣容外，更在於它長年累積的口碑與活動影響力。每到周年慶，新光三越總能帶動全台百貨業的檔期熱潮其人潮盛況更被網友戲稱為「全民運動」，足見其在消費者心中的地位與號召力。

No.5 微風

台北門市據點：微風廣場、微風信義、微風南山、微風松高、微風南京

翻攝官網／微風廣場

提到「微風」二字，台北人腦中浮現的，不外乎是「時尚」與「流行」的代名詞。微風廣場於2001年開幕，是一個結合購物、娛樂、餐飲等多功能的大型購物中心，其後不斷擴張版圖，陸續開設松高、南山、信義、南京等分館，逐步形成屬於微風集團的時尚版圖。與其他百貨不同，微風特別主打高端精品與國際設計品牌，深受許多時尚族群與白領女性的喜愛。尤其是微風南山和微風信義因地利之便，開設不少家高空景觀餐廳，成為情侶們的熱門打卡地，成功製造一波又一波的社群熱潮，也進一步提升了微風在年輕世代中的聲量。從精品購物到美食體驗，微風已不只是單純的百貨，更像是一種生活態度的象徵，帶動年輕世代追逐「品味與潮流」的風向。

No.4 LaLaport

三井不動產集團提供

堪稱台北最大型購物中心「LaLaport」於今年三月隆重開幕，自這家日系百貨宣布落腳南港以來，便在網路上掀起一波討論熱潮，在開幕首日還湧進三萬人擠爆現場，來客數遠遠超出預期，人氣之高可見一斑。這裡匯集物販餐飲、休閒運動、親子娛樂、藥妝美容、大型書店、日系大型超市等，共計300餘家專櫃進駐，提供吃、喝、玩、購一站式消費體驗；此外，全台規模最大的威秀影城與台灣首間「哈利波特專賣店」也同步進駐，兩大亮點大幅提升了LaLaport的話題熱度，也讓它迅速成為討論度居高不下的人氣商城之一。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間的聲量高點出現在2025年3月20日，也就是LaLaport開幕首日，當日聲量直線飆升至2,580筆，不只吸引網紅和部落客搶先開箱分享，台北市市長蔣萬安也特地發文，鼓勵民眾多多搭乘捷運前往逛街。憑藉多元的購物選擇與娛樂亮點，LaLaport不僅重新定義南港的生活圈，更被許多網友看好有望成為下一個信義區。

No.3 京站時尚廣場

坐落於台北車站旁的京站時尚廣場，憑藉五鐵共構的地理優勢，成為人潮匯流的黃金商場。百貨樓層以「食、裝、趣、遊」四大主題進行規劃，精準鎖定18至35歲的上班族與年輕消費族群，全館進駐超過400個品牌，涵蓋國際名品、流行服飾、戶外用品、生活雜貨與各式餐飲美食。寬敞明亮的購物空間，加上饗食天堂、海底撈、開飯川食堂等人氣餐廳強勢進駐，進一步強化了商場的多元魅力。值得一提的是，京站也經常舉辦各類品牌快閃活動，打造話題度十足的社群熱度。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間的聲量高點出現在2024年11月21日，當日京站官方IG為宣傳MEI.DESSERT的快閃舉辦甜點抽獎活動，隨即引發大量網友留言與分享，創下單日聲量2,622筆，成功帶動聲量高峰。

No.2 遠東SOGO百貨

台北門市據點：台北忠孝館、台北復興館、台北敦化館、天母店、遠百信義A13

對許多台北人而言，SOGO不僅是血拼與聚會的熱門場所，更是承載生活記憶的城市地標。遠東SOGO百貨前身為「太平洋SOGO」，最初於1986年由太平洋建設集團與日本SOGO合資創立。2002年因太平洋建設集團陷入財務危機，隨後由遠東集團接手經營，在2017年時更名為遠東SOGO。目前全台共計七家分館，從台北、桃園到高雄，各據點皆延續 SOGO一貫的高品質服務與完整商品陣容，館內網羅國際精品、知名美妝、流行服飾及多元餐飲。除了滿足日常購物需求，遠東SOGO 更透過週年慶、品牌快閃與限定活動，持續創造話題與人潮。

SOGO 在台北擁有多家分店，其中又以忠孝館的討論度最高。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，2025年4月18日因網拍女鞋品牌D+AF於忠孝館舉辦春夏特賣會，吸引大批女性消費者關注與討論，當日聲量直衝1,376筆聲量，累積一年聲量高達41,289筆，位居人氣商城第二名，可說是實至名歸。

No.1 台北101

翻攝FB／台北101

人氣冠軍揭曉！在本次「台北十大人氣商城」調查中，由象徵台灣地標的台北101以壓倒性聲量奪下冠軍。自2004年至2010年間，台北101曾被「世界高層建築與都市人居學會」(CTBUH)認定為全球最高建築，不只成為台北人眼中最引以為傲的時尚地標，更是許多外國觀光客指定必逛的熱門景點。作為主體建築的塔樓高約508公尺，地上101層、地下5層，其中附設的裙樓則為購物中心，主打高端精品與奢華品牌，館內雲集 LV、GUCCI、Cartier、Tiffany & Co.各大國際時尚名牌，加上富錦樹台菜香檳、捌伍添第85TD等米其林餐廳進駐，以及各式高空景觀餐飲，成功塑造出「奢華購物＋頂級饗宴」的獨特定位。

除了購物，台北101更透過每年盛大的跨年煙火秀與各類展演活動，持續鞏固其話題熱度。無論是情侶的浪漫約會、家庭的假日出遊，或是商務客的會議休閒，101都能滿足不同需求。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台北101在本次聲量排行榜中以62,686筆聲量霸氣登頂，遙遙領先其他商城，其聲量高點落在2025年8月7日，台北101董事長賈永婕在社群分享月餅禮盒奪下商城熱銷冠軍，吸引大批網友留言熱議，單日聲量突破1,056筆，成功掀起討論熱潮。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年09月12日至2025年09月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

