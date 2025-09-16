聽新聞
GD台北大巨蛋演唱會票價出爐！八種價位分三階段售票
GD日前宣布重返臺北，直接站上大巨蛋開唱。今天售票資訊出爐，共分8種票價：$8980 / $7980 / $6980 / $5980 / $4980 / $3980 / $2980 / $1980 /身心障礙優惠席 $3490 / $2990
(全場均為座位席)，同樣有設定不同資格條件可以先行抽選購買。
其中包括G-DRAGON 官方會員網站SURVEY登記時間（2025 / 9 / 16 10:00～2025 / 9 / 18 23:59）和遠大售票系統登記抽選時間、G-DRAGON 官方會員粉絲與一般抽選登記時間（2025 / 9 / 21 12:00～2025 / 9 / 22 23:59），另有中國信託卡友優先購（2025 / 9 / 26 12:00～2025 / 9 / 26 20:00），相關詳情請洽遠大售票 https://ticketplus.com.tw/。
