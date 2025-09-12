快訊／GD確定登上台北大巨蛋！11/1火速重返寶島開唱

韓流天王G-DRAGON（GD）今年7月在台北小巨蛋一連舉行3場演唱會，3萬張門票全數秒殺。他魅力驚人，隨後就傳出有望在台北大巨蛋開唱，如今官方終於正式宣布，GD將於11月1日在台北大巨蛋舉辦演唱會。

先前本報掌握獨家消息，GD確實要在台北大巨蛋開唱，預估時間在今年11月1、2日，不過也有業界人士透露日期有微調可能，也許會是10月31日到11月2日之間。當時GD「Übermensch」演唱會7月台北站的主辦單位超級圓頂表示：「一切都以經紀公司的公告為準哦！」 GD安可場要唱回台北大巨蛋。圖／摘自官網

不過粉絲敲碗聲浪不斷，畢竟天王等級的演出就是要最高規格的場地，加上明年他所屬的天團BIGBANG成軍20周年，將合體巡演，「我會再回來的」，讓歌迷開心不已，GD當時手上還比「4」，不少歌迷解讀他可能在暗示除了他和大聲、太陽，第4位成員T.O.P也要合體。

如今夢想終將成真，接下來勢必再次面臨搶票大戰，粉絲可得先準備好自己的荷包和手速。