快訊

不滿遭指對弈輸了卻沒捐錢...曹興誠求償4千萬 翁曉玲免賠理由曝光

老翁捐9戶上億豪宅給行天宮 養女提告討回房產！法院這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

Super Junior 11月大巨蛋5萬張票搶光！加場機率曝光了

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
Super Junior開唱一票難求。圖／遠雄創藝提供
Super Junior開唱一票難求。圖／遠雄創藝提供

「韓流帝王」Super Junior出道20周年演唱會巡迴「SUPER SHOW 10」11月15、16日登上台北大巨蛋，售票採取三階段，今（28）日首先開放的是「E.L.F. MEMBERSHIP」歌迷會員購票，2場大巨蛋演唱會加起來5萬張票全數搶光，明天將開放國泰世華卡友購票，後天則是一般民眾購票。

SJ魅力驚人，在台灣的演出更是一票難求，這次出道20周年巡演8月起在首爾開跑，大批粉絲搶票進場，團員們也卯足全力帶來精彩歌舞，然而日前圭賢疑似因為視線不良，在演出途中而不慎踩空，當場摔下舞台，嚇壞全場粉絲，幸好無大礙。

過去SUPER SHOW在小巨蛋登場，這次首度搬上大巨蛋，SJ更成了第一組在大巨蛋開專場的韓團，門票競爭之激烈可以想見。

今天購票於下午1點開啟，3萬人同時上線搶票，5萬張門票火速售罄，不少粉絲盼望加場，不過恐怕歌迷得失望了，據悉，SJ此次加場幾乎不可能。

延伸閱讀

中職／13885人進場！兄弟寫大巨蛋周三史上第三高票房

周杰倫凡事都要搶第一 創作不願被「過去」綑綁

中職／徐若瑄領銜開唱！味全龍29日主題日點燃大巨蛋

曬跟二姐合照..蔣萬安化身粉絲聽江蕙演唱會 網喊羨慕

相關新聞

新光三越台南小北門開箱！帶進微醺夜經濟、首創5大日式吧台區

新光三越暌違12年再度插旗台南，在北區打造全台第16家、台南第三家分店「台南小北門店」8月29日起試營運。以1.1萬坪中...

「dtto friends」台味早餐主題店登場快閃松菸 3大打卡景點、變色傘超神奇必收

今年夏天最萌的台味早餐風潮正式開張！深受年輕世代喜愛的原創IP「dtto friends」，即日起至10月12日在台北松...

新光三越台中中港店復業緊牽台中人的心 整建工程做了哪些事一次看

充滿台中人情感記憶的新光三越台中中港店力拚周年慶回歸，而身肩數千人生計與地方經濟發展的新光三越，這段期間做了哪些努力，以...

25年回憶沒了！愛買忠孝店9/30熄燈 台北市僅剩一家分店

位於台北捷運永春站附近、經營超過25年的愛買忠孝店，傳出因租約到期，加上準備都更，將於9月30日結束營業，消息一出讓許多...

「全家」×蠟筆小新推電影版盲盒系餐盒！6款萌爆隨機贈品必收藏

全家便利商店攜手即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出3款電影聯名鮮食，首推「蠟筆小新餐盒」，每盒皆附...

台南新百貨登場！新光三越台南小北門店8月29日試營運

台南人迎來全新百貨商場，新光三越在台南第三間分店「新光三越台南小北門店」開店時間終於確定了，試營運時間訂在8月29日開門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。