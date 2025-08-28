Super Junior 11月大巨蛋5萬張票搶光！加場機率曝光了

「韓流帝王」Super Junior出道20周年演唱會巡迴「SUPER SHOW 10」11月15、16日登上台北大巨蛋，售票採取三階段，今（28）日首先開放的是「E.L.F. MEMBERSHIP」歌迷會員購票，2場大巨蛋演唱會加起來5萬張票全數搶光，明天將開放國泰世華卡友購票，後天則是一般民眾購票。

SJ魅力驚人，在台灣的演出更是一票難求，這次出道20周年巡演8月起在首爾開跑，大批粉絲搶票進場，團員們也卯足全力帶來精彩歌舞，然而日前圭賢疑似因為視線不良，在演出途中而不慎踩空，當場摔下舞台，嚇壞全場粉絲，幸好無大礙。

過去SUPER SHOW在小巨蛋登場，這次首度搬上大巨蛋，SJ更成了第一組在大巨蛋開專場的韓團，門票競爭之激烈可以想見。

今天購票於下午1點開啟，3萬人同時上線搶票，5萬張門票火速售罄，不少粉絲盼望加場，不過恐怕歌迷得失望了，據悉，SJ此次加場幾乎不可能。