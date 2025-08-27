聽新聞
手刀快搶！韓女團TWICE宣布11/23再加場 明上午11點2場同步開賣
南韓頂流女團TWICE日前才宣布全新世界巡演「TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」將於11月22日首登高雄世運主場館，這也是她們出道10年來的首場台灣演唱會，消息一傳出，即掀起全台ONCE陷入瘋狂。
而門票昨日、今日分別透過星展銀行卡友優先與Live Nation會員預購，結果兩批票券皆在短時間內秒殺完售。
原定8月28日全面開賣的一般門票，主辦單位Live Nation 今（27日）中午再拋震撼彈！由於粉絲需求火熱，決定再加開一場11月23日，同時加場票券也將與22日的演出門票同步於明日上午11點一次開賣，勢必再掀搶票潮。
