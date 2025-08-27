快訊

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

開箱文／Pixel 10 Pro XL變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚

輝達不給力…台積電下挫30元 台股殺尾盤跌283點收24,236點

聽新聞
0:00 / 0:00

手刀快搶！韓女團TWICE宣布11/23再加場 明上午11點2場同步開賣

聯合報／ 記者許晉榮／即時報導
南韓頂流女團TWICE宣布將於11月23日在高雄世運再加一場。圖／Live Nation Taiwan提供
南韓頂流女團TWICE宣布將於11月23日在高雄世運再加一場。圖／Live Nation Taiwan提供

南韓頂流女團TWICE日前才宣布全新世界巡演「TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」將於11月22日首登高雄世運主場館，這也是她們出道10年來的首場台灣演唱會，消息一傳出，即掀起全台ONCE陷入瘋狂。

而門票昨日、今日分別透過星展銀行卡友優先與Live Nation會員預購，結果兩批票券皆在短時間內秒殺完售。

原定8月28日全面開賣的一般門票，主辦單位Live Nation 今（27日）中午再拋震撼彈！由於粉絲需求火熱，決定再加開一場11月23日，同時加場票券也將與22日的演出門票同步於明日上午11點一次開賣，勢必再掀搶票潮。

編輯推薦

延伸閱讀

2025AAA頒獎典禮／12月高雄世運登場！明星陣容、門票資訊一次看明白

李在明會見川普後！南韓擬發行美元債券 規模上看18億

美：南韓15%關稅不變 兩國舉行峰會 承諾加碼投資

曬跟二姐合照..蔣萬安化身粉絲聽江蕙演唱會 網喊羨慕

相關新聞

「dtto friends」台味早餐主題店登場快閃松菸 3大打卡景點、變色傘超神奇必收

今年夏天最萌的台味早餐風潮正式開張！深受年輕世代喜愛的原創IP「dtto friends」，即日起至10月12日在台北松...

新光三越台中中港店復業緊牽台中人的心 整建工程做了哪些事一次看

充滿台中人情感記憶的新光三越台中中港店力拚周年慶回歸，而身肩數千人生計與地方經濟發展的新光三越，這段期間做了哪些努力，以...

25年回憶沒了！愛買忠孝店9/30熄燈 台北市僅剩一家分店

位於台北捷運永春站附近、經營超過25年的愛買忠孝店，傳出因租約到期，加上準備都更，將於9月30日結束營業，消息一出讓許多...

「全家」×蠟筆小新推電影版盲盒系餐盒！6款萌爆隨機贈品必收藏

全家便利商店攜手即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出3款電影聯名鮮食，首推「蠟筆小新餐盒」，每盒皆附...

台南新百貨登場！新光三越台南小北門店8月29日試營運

台南人迎來全新百貨商場，新光三越在台南第三間分店「新光三越台南小北門店」開店時間終於確定了，試營運時間訂在8月29日開門...

《ZO&FRIENDS》快閃店台北盛大登場！超萌ZOA玩偶、地毯、鑰匙圈必收

由G-DRAGON全程參與設計的最新熱門IP《ZO&FRIENDS》台北快閃店今天正式開幕，特別選在G-DRAGON生日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。