快訊

男童參加夏令營遭熱油燙傷...家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

承諾不再牢靠...川普可能出賣台灣2300萬人！美前官員：賴清德有3張牌

迪士尼公主迷注意！期間限定店首度登台 打造專屬尊寵時光 9月北高登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
以迪士尼公主系列主題打造的「皇家公主派對」期間限定店，北高登場。　圖：野獸國／提供
以迪士尼公主系列主題打造的「皇家公主派對」期間限定店，北高登場。　圖：野獸國／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】歡迎參加「皇家公主派對」！娛樂品牌「野獸國」與台灣華特迪士尼以迪士尼公主系列主題共同打造「皇家公主派對」期間限定店，要讓每個心中有公主夢的人都能實現願望，體驗最夢幻的消費體驗！此次活動將在台北高雄兩地盛大開展，台北將於09/04-09/30在新光三越A11、高雄則是08/29-09/29在夢時代，邀請所有公主迷搶先探索沉浸式場景、限量商品與限定互動體驗！

▲小夥伴絨毛吊飾系列。　圖：野獸國／提供
▲小夥伴絨毛吊飾系列。　圖：野獸國／提供

「派對」亮點一：與高顏值服務人員近距離互動

這次「派對」最大亮點之一，就是給所有消費者滿滿的「情緒價值」！野獸國和迪士尼首度將沉浸式體驗帶到台灣快閃店文化。走進期間限定店，如「王子」般超高顏值的服務人員身著白色襯衫、親自為來店的貴賓們提供公主般的服務，替貴賓想帶走的派對小物施予魔法，營造購物情境，儀式感瞬間拉滿，彷彿置身童話世界，讓人心瞬間被療癒。日前進行的服務人員徵選，吸引超過兩百位顏值爆表潮人報名，讓人不禁期待正式開幕將掀起話題熱潮。

▲公主絨布化妝包系列。　圖：野獸國／提供
▲公主絨布化妝包系列。　圖：野獸國／提供

「派對」亮點二：專屬於公主的客製服務

體驗成為公主，當然少不了專屬的客製化服務，店內購買指定「Royal Princess Party 天鵝絨化妝包」，即可享免費名字電繡乙次，將自己的名字繡上化妝包，別具獨特性及尊榮感，也可以現場選擇一句最能激勵自己的正能量公主金句，繡在每天隨身攜帶的化妝包來替自己打氣！另外還可選擇喜歡的公主系列掛片及串珠，DIY 打造自己獨特風格的鑰匙圈！

▲公主絨毛抱枕系列。　圖：野獸國／提供
▲公主絨毛抱枕系列。　圖：野獸國／提供

「派對」亮點三：全新限量公主質感商品

全新限量公主商品同步登場，兼具精緻質感與實用巧思。像是呼應《美女與野獸》裡最愛讀書的貝兒，推出貝兒書本造型抱枕，折疊秒變童話厚書，抱起來相當有份量，書本封面精美的圖案讓人搶著收藏！

另外還有《阿拉丁》故事中的魔毯造型涼毯，異國感十足的花紋，不管是看電視、讀書或工作，輕輕披上瞬間化身為生活「型」人。另外還有公主髮帶、化妝包等，都能為日常增添滿滿夢幻公主氣息。

期間限定店以成熟的藍和夢幻的粉妝點店面，高雄店入口處的宮廷柱、彩繪玻璃及皇家吊旗，營造出即將踏入派對的感覺。店內打造了許多超好拍裝置，高雄店更一口氣推出 7 個打卡點，絕對讓相機拍到停不下來。周圍牆面環繞公主們可愛的好夥伴，當大家踏進拍照區，就能瞬間成為童話角色之一。

為了讓體驗更完整，店內與提倡香養哲學的台灣設計師香氛品牌「K度十光」合作，以東方養身美學概念創作香氣，北高兩店分別挑選不同氣味妝點空間。台北店選用「4.2春分｜潛夢時光｜K°ALMING MOMENT」，帶有玫瑰草、埃及天竺葵、阿米香樹的精油擴香，呈現公主清晨優雅舒展的氣息；高雄店則挑選了「6.5小滿｜啟程時光｜K°AIROS MOMONET」，佐以馬告、粉紅胡椒、檸檬調香，彷彿公主拉開窗簾所撒下的溫柔暖陽，是獻給南台灣的活力柑橘香調。現在於店內消費不限金額，就送公主香氛卡乙張（每人每日限贈一張，數量有限，贈完為止）。全店當日發票累計消費滿3,000元，即可獲得K°冰島旅行單顆蠟燭禮乙份（限量500份）。

迪士尼「皇家公主派對」期間限定店資訊

台北店

・活動日期：9月04日至9月30日

・活動地點：新光三越台北信義新天地 A11（台北市信義區松壽路11號B1）

・營業時間： 周日到周四 11:00-21:30 周五、六 11:00-22:00

高雄店

・活動日期：8月29日至9月29日

・活動地點：高雄夢時代8F時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號8F）

・營業時間： 周日到周四 11:00-22:00；周五 11:00-22:30；周六 10:30-22:30；周日 10:30-22:00

迪士尼「皇家公主派對」期間限定店／相關活動

・商售區滿額活動：

　1.商售區不限消費金額即贈公主香氛卡乙張（每人每日限贈一張，數量有限，贈完為止）

　2.全店當日發票累計消費滿$3,000即贈 K°冰島旅行單顆蠟燭禮乙份（每筆限贈乙個，數量有限，贈完為主）

・體驗區活動：

　1.體驗區購買指定系列「Royal Princess Party 絨毛吊飾」即贈施華洛世奇水晶乙顆

　2.體驗區購買指定「Royal Princess Party 天鵝絨化妝包」即享免費名字電繡乙次

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

派對 童話 迪士尼

延伸閱讀

公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

高雄公投驚見全市唯一1張「已領未投票」 原來這裡搞烏龍

「抗高溫調適行動展」高雄場 邊玩邊學提升氣候韌性

紀念823砲戰67周年 高雄樹德家商獻手作麵包慰勞國軍

相關新聞

「dtto friends」台味早餐主題店登場快閃松菸 3大打卡景點、變色傘超神奇必收

今年夏天最萌的台味早餐風潮正式開張！深受年輕世代喜愛的原創IP「dtto friends」，即日起至10月12日在台北松...

新光三越台中中港店復業緊牽台中人的心 整建工程做了哪些事一次看

充滿台中人情感記憶的新光三越台中中港店力拚周年慶回歸，而身肩數千人生計與地方經濟發展的新光三越，這段期間做了哪些努力，以...

25年回憶沒了！愛買忠孝店9/30熄燈 台北市僅剩一家分店

位於台北捷運永春站附近、經營超過25年的愛買忠孝店，傳出因租約到期，加上準備都更，將於9月30日結束營業，消息一出讓許多...

「全家」×蠟筆小新推電影版盲盒系餐盒！6款萌爆隨機贈品必收藏

全家便利商店攜手即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出3款電影聯名鮮食，首推「蠟筆小新餐盒」，每盒皆附...

台南新百貨登場！新光三越台南小北門店8月29日試營運

台南人迎來全新百貨商場，新光三越在台南第三間分店「新光三越台南小北門店」開店時間終於確定了，試營運時間訂在8月29日開門...

《ZO&FRIENDS》快閃店台北盛大登場！超萌ZOA玩偶、地毯、鑰匙圈必收

由G-DRAGON全程參與設計的最新熱門IP《ZO&FRIENDS》台北快閃店今天正式開幕，特別選在G-DRAGON生日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。