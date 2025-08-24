迪士尼公主迷注意！期間限定店首度登台 打造專屬尊寵時光 9月北高登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】歡迎參加「皇家公主派對」！娛樂品牌「野獸國」與台灣華特迪士尼以迪士尼公主系列主題共同打造「皇家公主派對」期間限定店，要讓每個心中有公主夢的人都能實現願望，體驗最夢幻的消費體驗！此次活動將在台北高雄兩地盛大開展，台北將於09/04-09/30在新光三越A11、高雄則是08/29-09/29在夢時代，邀請所有公主迷搶先探索沉浸式場景、限量商品與限定互動體驗！

▲小夥伴絨毛吊飾系列。 圖：野獸國／提供

「派對」亮點一：與高顏值服務人員近距離互動

這次「派對」最大亮點之一，就是給所有消費者滿滿的「情緒價值」！野獸國和迪士尼首度將沉浸式體驗帶到台灣快閃店文化。走進期間限定店，如「王子」般超高顏值的服務人員身著白色襯衫、親自為來店的貴賓們提供公主般的服務，替貴賓想帶走的派對小物施予魔法，營造購物情境，儀式感瞬間拉滿，彷彿置身童話世界，讓人心瞬間被療癒。日前進行的服務人員徵選，吸引超過兩百位顏值爆表潮人報名，讓人不禁期待正式開幕將掀起話題熱潮。

▲公主絨布化妝包系列。 圖：野獸國／提供

「派對」亮點二：專屬於公主的客製服務

體驗成為公主，當然少不了專屬的客製化服務，店內購買指定「Royal Princess Party 天鵝絨化妝包」，即可享免費名字電繡乙次，將自己的名字繡上化妝包，別具獨特性及尊榮感，也可以現場選擇一句最能激勵自己的正能量公主金句，繡在每天隨身攜帶的化妝包來替自己打氣！另外還可選擇喜歡的公主系列掛片及串珠，DIY 打造自己獨特風格的鑰匙圈！

▲公主絨毛抱枕系列。 圖：野獸國／提供

「派對」亮點三：全新限量公主質感商品

全新限量公主商品同步登場，兼具精緻質感與實用巧思。像是呼應《美女與野獸》裡最愛讀書的貝兒，推出貝兒書本造型抱枕，折疊秒變童話厚書，抱起來相當有份量，書本封面精美的圖案讓人搶著收藏！

另外還有《阿拉丁》故事中的魔毯造型涼毯，異國感十足的花紋，不管是看電視、讀書或工作，輕輕披上瞬間化身為生活「型」人。另外還有公主髮帶、化妝包等，都能為日常增添滿滿夢幻公主氣息。

期間限定店以成熟的藍和夢幻的粉妝點店面，高雄店入口處的宮廷柱、彩繪玻璃及皇家吊旗，營造出即將踏入派對的感覺。店內打造了許多超好拍裝置，高雄店更一口氣推出 7 個打卡點，絕對讓相機拍到停不下來。周圍牆面環繞公主們可愛的好夥伴，當大家踏進拍照區，就能瞬間成為童話角色之一。

為了讓體驗更完整，店內與提倡香養哲學的台灣設計師香氛品牌「K度十光」合作，以東方養身美學概念創作香氣，北高兩店分別挑選不同氣味妝點空間。台北店選用「4.2春分｜潛夢時光｜K°ALMING MOMENT」，帶有玫瑰草、埃及天竺葵、阿米香樹的精油擴香，呈現公主清晨優雅舒展的氣息；高雄店則挑選了「6.5小滿｜啟程時光｜K°AIROS MOMONET」，佐以馬告、粉紅胡椒、檸檬調香，彷彿公主拉開窗簾所撒下的溫柔暖陽，是獻給南台灣的活力柑橘香調。現在於店內消費不限金額，就送公主香氛卡乙張（每人每日限贈一張，數量有限，贈完為止）。全店當日發票累計消費滿3,000元，即可獲得K°冰島旅行單顆蠟燭禮乙份（限量500份）。

迪士尼「皇家公主派對」期間限定店資訊

台北店

・活動日期：9月04日至9月30日

・活動地點：新光三越台北信義新天地 A11（台北市信義區松壽路11號B1）

・營業時間： 周日到周四 11:00-21:30 周五、六 11:00-22:00

高雄店

・活動日期：8月29日至9月29日

・活動地點：高雄夢時代8F時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號8F）

・營業時間： 周日到周四 11:00-22:00；周五 11:00-22:30；周六 10:30-22:30；周日 10:30-22:00

迪士尼「皇家公主派對」期間限定店／相關活動

・商售區滿額活動：

1.商售區不限消費金額即贈公主香氛卡乙張（每人每日限贈一張，數量有限，贈完為止）

2.全店當日發票累計消費滿$3,000即贈 K°冰島旅行單顆蠟燭禮乙份（每筆限贈乙個，數量有限，贈完為主）

・體驗區活動：

1.體驗區購買指定系列「Royal Princess Party 絨毛吊飾」即贈施華洛世奇水晶乙顆

2.體驗區購買指定「Royal Princess Party 天鵝絨化妝包」即享免費名字電繡乙次

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野