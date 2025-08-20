Super Junior驚喜降臨台北大巨蛋　票價、座位、搶票日期全曝光

「韓流帝王」Super Junior於今2025年迎來出道20周年，他們邀請廣大E.L.F.（官方粉絲名稱）共襄盛舉最新篇章，自8月22日起以首爾為起點，展開「SUPER SHOW 10」巡迴演唱會，台北演出官方20日官宣，9人將在11月15、16日唱進指標性地點臺北大巨蛋，成為首組在該場地舉辦專場的韓團。

Super Junior日前推出第12張正規專輯「Super Junior25」，作為紀念出道20週年的重量級作品。主打歌「Express Mode」是一首節奏強烈、能量十足的快節奏歌曲，副歌旋律洗腦，歌詞則傳達不停留於現狀、持續追夢的熱血態度。9位成員不僅維持凍齡外貌，團體刀群舞更被讚為出道以來的巔峰演出。

本次專輯「Super Junior25」在各方面都具備重大意義，作為20週年紀念專輯，9人日前到齊出演「認識的哥哥」，回味起20年前初心，搭著大型巴士遊覽車跑行程，專屬Super Junior的兄弟情與團魂展現無遺。粉絲的支持也同樣令人動容，「Super Junior25」僅發行4天，專輯銷量便突破28萬張，發行第7天（7月14日）飄破30萬張，創下Super Junior自身最高銷售紀錄。

此外，專輯主打歌「Express Mode」在台灣橫掃最大音樂平台KKBOX的即時榜、K-POP新歌日榜、K-POP單曲日榜等多項榜單冠軍，另外8首收錄曲也全數「排排站」擠進榜單上位圈，整個排行榜幾乎被Super Junior包辦，實證屬於他們的依然持續書寫中。

Super Junior與E.L.F.之間雙向奔赴的愛更是強烈，他們在7月19日出演「Show! 音樂中心」時，當唱完歌曲「Express Mode」時，東海順勢拿起歌迷的手燈高舉，節目組利用9宮格拍下9人的結尾畫面，而東海手上的手燈象徵著粉絲的存在，9位成員與E.L.F.共同完成傳奇一幕，讓無數歌迷感動表示「還可以再愛20年」。

這段長達20年的旅程，如今進入嶄新篇章。Super Junior正式啟動20週年「SUPER SHOW 10」巡迴演唱會，台北站預計在11月15、16日於臺北大巨蛋盛大舉辦，團員過去數度誓言「挑戰大巨蛋」，該指標性的場地對9人來說頗有象徵性。

演唱會售票訊息於20日正式公開，票價分為6880、6480、 6280、5680、4880、3880、3680、2880元，其中6880票價區可享有SOUNDCHECK福利，門票分為三階段購票，8月28日13點到22點為E.L.F. MEMBERSHIP會員搶先預購，再來是國泰世華CUBE卡友於8月29日13點到16點優先購，最後8月30日中午12點全面於拓元售票系統開賣。

【SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI】 演出時間：（實際演出時間以現場公告為準） 2025.11.15 (六) 19:00 2025.11.16 (日) 17:00 演出地點：臺北大巨蛋 贊助單位：國泰世華銀行、好好生醫 票價： 特A區NT $6,880 （含SOUNDCHECK） 特B區 NT $6,480 看台座位區 NT $6,280 / 5,680 / 4,880 / 3,880 / 3,680 / 2,880 售票時間： 2025.8.28 (四) 13:00 – 22:00 E.L.F. MEMBERSHIP (GL)預購 2025.8.29 (五) 13:00 – 16:00 國泰世華CUBE卡友優先購 2025.8.30 (六) 12:00 拓元售票系統正式開賣