東京鐵塔快閃店直達林口 「LoveLive！」快閃店為期兩周限定限量獨賣
超夯動畫「LoveLive！」系列、「Code Geass 反叛的魯路修」商品火速從日本進口來台販售，主題快閃店即日起登場MITSUI OUTLET PARK 林口！該快閃店是由日本東京鐵塔快閃店直接移植過來台灣，全台限定限量獨賣！
「LoveLive！」系列自2012年推出以來人氣高居不下，更有多部衍生作品，透過眾多想要成為「學園偶像」的少女們，展開一連串熱血青春的追夢旅程，這次將舉辦「LoveLive！」、「Love Live! Sunshine!!」、「Love Live! 虹咲學園學園偶像同好會」、「Love Live! Superstar!!」以及「蓮之空女學院學園偶像俱樂部」等作品的最新商品現場販售。
「Code Geass 反叛的魯路修」一直是許多動漫迷心目中的科幻戰爭經典，自2006年開播以來，人氣高居不下，不僅推出許多後續作品，更有3部劇場版。本次快閃店的內容以「Code Geass 反叛的魯路修」全新繪製插圖周邊為主，集結粉絲引頸期盼的周邊商品，從角色周邊到收藏品，提供豐富多樣的商品陣容。
「Code Geass 反叛的魯路修」x「LoveLive！」快閃店活動將於8月19日起在MITSUI OUTLET PARK 林口期間限定展出，現場更擺設4位主角魯路修、朱雀、C.C.、卡蓮的等身立牌供粉絲拍照打卡，還有「LoveLive！」貼紙特典滿額贈，快閃店僅為期兩周至9月4日為止。
