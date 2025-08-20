素還真領航 霹靂布袋戲首度登上國際郵輪舞台 跨世代經典相遇

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲素還真領航－霹靂布袋戲首度登上國際郵輪舞台。　圖：麗星郵輪 ／提供
▲素還真領航－霹靂布袋戲首度登上國際郵輪舞台。　圖：麗星郵輪 ／提供

霹靂布袋戲以細膩操偶技藝、磅礡劇情與獨特美學風格，長久深植民眾心中。　圖：麗星郵輪 ／提供
霹靂布袋戲以細膩操偶技藝、磅礡劇情與獨特美學風格，長久深植民眾心中。　圖：麗星郵輪 ／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年暑假，「麗星郵輪 2.0」以文化為核心亮點，將台灣國粹霹靂布袋戲搬上「探索星號」，讓傳統藝術在國際航線上綻放新光彩。由跨越三代觀眾記憶的傳奇角色「素還真」領銜，攜手「葉小釵」、「一頁書」、「赦天琴箕」、「凜雪鴉」與「太黃君」等人氣角色，融合精緻手工操偶與電光舞台藝術，開啟一段跨世代、跨國界的文化航程，從台灣啟程直抵日本，讓經典再度發光。

霹靂布袋戲自1984年首播以來，憑藉細膩的操偶技藝、磅礡的劇情與獨樹一幟的美學風格，深植台灣觀眾心中。此次與「麗星夢郵輪」合作，不僅讓老戲迷重溫熟悉情懷，也讓國際旅客首次近距離感受台灣獨有的文化魅力。

▲今年暑假，「麗星郵輪2.0」以文化為核心亮點，將台灣國粹霹靂布袋戲搬上探索星號，讓傳統藝術在國際航線上綻放新光彩。　圖：麗星郵輪 ／提供
▲今年暑假，「麗星郵輪2.0」以文化為核心亮點，將台灣國粹霹靂布袋戲搬上探索星號，讓傳統藝術在國際航線上綻放新光彩。　圖：麗星郵輪 ／提供

08/10 首演熱烈迴響，08/24 加碼壓軸

08/10首場航程中，霹靂布袋戲登上「探索星號」，吸引船上觀眾熱烈反應。延續這份熱情，麗星郵輪特別加碼安排08/24基隆出發的6天5夜日本航程，造訪關西文化重鎮大阪與四國魅力港城高知，讓旅客在同一趟旅程中，同時欣賞霹靂經典與體驗日本城市風情。凡訂購本航程均贈送大阪指定岸上觀光行程，價值超過3000元/人，席次有限。

▲這場跨時代演出，讓長輩回味經典、中生代重溫青春，年輕世代則首次親眼見證傳奇。　圖：麗星郵輪 ／提供
▲這場跨時代演出，讓長輩回味經典、中生代重溫青春，年輕世代則首次親眼見證傳奇。　圖：麗星郵輪 ／提供

懷舊與創新交融的海上舞台

這場跨時代演出，讓長輩回味經典、中生代重溫青春，年輕世代則首次親眼見證傳奇。由「素還真」領銜「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢；腦中經書藏萬貫，掌握文武半邊天」攜手俠義非凡的「葉小釵」、氣度宏闊的「一頁書」、悲情動人的「赦天琴箕」、魅力獨具的「凜雪鴉」與氣勢不凡的「太黃君」，帶來文武兼備、情義滿載的戲劇盛宴。

▲霹靂布袋戲團隊由專業操偶師、歌手與 cosplay 演員聯袂演出，結合戲偶操演與真人舞台表現，讓角色不只活在掌心，也能在舞台上以真實姿態現身。　圖：麗星郵輪 ／提供
▲霹靂布袋戲團隊由專業操偶師、歌手與 cosplay 演員聯袂演出，結合戲偶操演與真人舞台表現，讓角色不只活在掌心，也能在舞台上以真實姿態現身。　圖：麗星郵輪 ／提供

互動體驗與現場魅力

霹靂布袋戲團隊攜帶超過10尊的精緻戲偶與真人裝扮角色，由專業操偶師、歌手與 cosplay 演員聯袂演出，結合戲偶操演與真人舞台表現，讓角色不只活在掌心，也能在舞台上以真實姿態現身。部分角色更化身現場歌手，以原創或經典曲目現場演唱，為觀眾帶來視聽雙重震撼。

演出期間還舉辦操偶體驗課，邀請旅客親手操作掌中戲偶，感受傳統技藝的精妙。赦天琴箕與太黃君一現身即引來戲迷簇擁，素還真等角色更耐心與觀眾合影留念。從鏗鏘有力的經典對白到結合燈光、音效與現場歌聲的創新呈現，處處展現台灣文化在新時代的延續與蛻變。

▲演出期間還舉辦操偶體驗課，邀請旅客親手操作掌中戲偶，感受傳統技藝的精妙。　圖：麗星郵輪 ／提供
▲演出期間還舉辦操偶體驗課，邀請旅客親手操作掌中戲偶，感受傳統技藝的精妙。　圖：麗星郵輪 ／提供

最懂台灣人的郵輪 讓台灣經典持續發光

「我們很高興能與霹靂布袋戲合作，把台灣最具代表性的文化之一帶到海上，也帶到世界各地旅客眼前。」麗星郵輪副總裁徐牧柔表示，「麗星郵輪 2.0 不只是最懂台灣人的郵輪，更以行動實踐文化輸出，讓經典在國際舞台上持續發光。」

船上體驗全面升級

除了文化亮點，探索星號的活動與美食也同步升級－從親子營隊、亞洲派對到國際表演秀，滿足不同年齡層的需求；餐飲延續「舌尖上的郵輪」特色，大量採用台灣友善契作食材，將在地風味與國際料理融合，為旅客打造獨特的海上味覺之旅。

「麗星郵輪 2.0」深知，唯有真正了解台灣旅客的情感與記憶，才能策劃出與之共鳴的航程。霹靂布袋戲的登船，不只是節目安排，更是將台灣人最熟悉的文化語言轉化為世界共通的舞台語彙。麗星夢郵輪經營的不只是郵輪假期，更承載著從台灣出發、向世界分享台灣文化的使命。當海浪推動郵輪前行，這份屬於台灣的驕傲，也正航向更遼闊的國際舞台。

旅奇傳媒 TR Omnimedia

