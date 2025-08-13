快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風襲台 新光三越南部五店、SOGO 高雄店今停業

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
遠東SOGO 高雄店，13日停止營業一天。遠東SOGO/提供
遠東SOGO 高雄店，13日停止營業一天。遠東SOGO/提供

受楊柳颱風影響，新光三越嘉義以南共五家分店（嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店）與SKM Park Outlets 高雄草衙，13日（週三）暫停營業。

新光三越APP與電商平台skm online，24小時線上購物同享卡利HIGH消費累計回饋。歡迎顧客多加利用，享受便捷的線上購物服務。

遠東SOGO 也表示，因颱風來襲，遠東SOGO 高雄店，13日（週三）停止營業一天。

其餘各店正常營運。

延伸閱讀

花東風雨加劇 氣象署：楊柳颱風下午1時前後「台東」南側登陸

楊柳颱風壓境！玉山299名山友急撤 僅剩2隊8人山屋避災

楊柳穿越綠島蘭嶼之間 粉專：颱風將在「太麻里至大武」登陸

颱風楊柳來襲花蓮海岸掀大浪 派員監看公路安全

相關新聞

BLINKS快看 「Jennie快閃店」確定來台！限量周邊、沉浸體驗與地點一次看

Jennie台北快閃店來了！BLACKPINK 成員 JENNIE 自 2025 年初推出首張正規專輯《Ruby》後，聲勢持續延燒。《Ruby》收錄 15 首曲目，並與 Dua Lipa、FKJ、Childish Gambino 等國際音樂人合作，專輯不但在全球串流平台創下驚人數字（專輯累計 Spotify 串流以十億計、進入各大榜單），並在美國 MTV 的 Best K-Pop 類別獲得入圍，成為世界樂壇話題焦點。這張作品在發行初週就衝上美國 Billboard 榜單與高銷售數字，今年於美國Coachella的表演更蔚為粉絲津津樂道的巔峰之作，成績與口碑雙收，讓歌手Jennie與專輯《Ruby》成為 2025 年不可忽視的流行文化￼。

鬼滅鐵粉快看！ 威秀影城「鬼滅之刃電影套餐」太欠收 超萌立牌杯+角色杯套+電影海報組開搶

鬼滅鐵粉快看！ 威秀影城「鬼滅之刃電影套餐」太欠收 超萌立牌杯+角色杯套+電影海報組開搶

維尼控快衝！京站「蜂蜜日快閃店」登場　等身大維尼、小豬陪你拍貼、36款全台首發周邊一次收藏

維尼控快衝！京站「蜂蜜日快閃店」登場　等身大維尼、小豬陪你拍貼、36款全台首發周邊一次收藏

《鬼滅之刃》全員集結 三井OUTLET北中南主題裝置與鬼殺隊一起特訓

隨著劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章猗窩座再襲》8月8日將在台上映，《鬼滅之刃》全員在MITSUI OUTLET PA...

免出國秒飛日本！ 新北「夏祭日本展」20家日系美食進駐宏匯 超強激安優惠+買一送一 《鬼滅之刃》見面會、再抽888好禮

免出國秒飛日本！ 新北「夏祭日本展」20家日系美食進駐宏匯 超強激安優惠+買一送一 《鬼滅之刃》見面會、再抽888好禮

拍爆「史努比號」！票根別丟 《花生漫畫75周年特展》登陸信義區 不只「4大主題展區」必逛 還有「黃色小鴨史努比」免費拍

史努比粉絲衝了沒？《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》登陸台北，以「四大主題展區」串聯組成史努比的經典宇宙，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。