楊柳颱風襲台 新光三越南部五店、SOGO 高雄店今停業

Jennie台北快閃店來了！BLACKPINK 成員 JENNIE 自 2025 年初推出首張正規專輯《Ruby》後，聲勢持續延燒。《Ruby》收錄 15 首曲目，並與 Dua Lipa、FKJ、Childish Gambino 等國際音樂人合作，專輯不但在全球串流平台創下驚人數字（專輯累計 Spotify 串流以十億計、進入各大榜單），並在美國 MTV 的 Best K-Pop 類別獲得入圍，成為世界樂壇話題焦點。這張作品在發行初週就衝上美國 Billboard 榜單與高銷售數字，今年於美國Coachella的表演更蔚為粉絲津津樂道的巔峰之作，成績與口碑雙收，讓歌手Jennie與專輯《Ruby》成為 2025 年不可忽視的流行文化￼。

2025-08-13 14:30