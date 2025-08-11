快訊

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創三個半月新低

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

再見板橋秀泰！13年在地電影院謝幕　8月31日最後放映

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
板橋秀泰影城陪伴在地民眾長達13年。圖／摘自YT
板橋秀泰影城陪伴在地民眾長達13年。圖／摘自YT

秀泰影城今（11）日在官方臉書發布公告，板橋秀泰影城因應麗寶百貨商場的整體改裝計畫，將在8月31日結束營業，13年的電影放映歲月畫下句點。

秀泰影城在公告中表示，陪伴板橋在地居民13年來，一同經歷無數場電影帶來的歡笑、淚水與感動時刻。「這裡不只是影城，更像是你我共同寫下回憶的地方」。

對於還有持有板橋秀泰票券，官方也表示，只要票券還在有效期限內，全台秀泰影城都歡迎您繼續使用，不會影響民眾權益。

板橋秀泰將營業到8月31日。圖／摘自秀泰影城臉書
板橋秀泰將營業到8月31日。圖／摘自秀泰影城臉書

延伸閱讀

便民服務「共鳴不大、熱度低」 捷運站智慧型借還書站遭審計單位檢討

板橋麗寶百貨櫃位、餐廳全撤光 在地人吐槽：整棟只剩3用途

中山73出走放映！「馴鹿大冒險」父親節特映台中搶鮮看

迎淡江大橋…淡水設微型轉運站 將增3公車通桃機、板橋

相關新聞

鬼滅鐵粉快看！ 威秀影城「鬼滅之刃電影套餐」太欠收 超萌立牌杯+角色杯套+電影海報組開搶

鬼滅鐵粉快看！ 威秀影城「鬼滅之刃電影套餐」太欠收 超萌立牌杯+角色杯套+電影海報組開搶

維尼控快衝！京站「蜂蜜日快閃店」登場　等身大維尼、小豬陪你拍貼、36款全台首發周邊一次收藏

維尼控快衝！京站「蜂蜜日快閃店」登場　等身大維尼、小豬陪你拍貼、36款全台首發周邊一次收藏

《鬼滅之刃》全員集結 三井OUTLET北中南主題裝置與鬼殺隊一起特訓

隨著劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章猗窩座再襲》8月8日將在台上映，《鬼滅之刃》全員在MITSUI OUTLET PA...

免出國秒飛日本！ 新北「夏祭日本展」20家日系美食進駐宏匯 超強激安優惠+買一送一 《鬼滅之刃》見面會、再抽888好禮

免出國秒飛日本！ 新北「夏祭日本展」20家日系美食進駐宏匯 超強激安優惠+買一送一 《鬼滅之刃》見面會、再抽888好禮

拍爆「史努比號」！票根別丟 《花生漫畫75周年特展》登陸信義區 不只「4大主題展區」必逛 還有「黃色小鴨史努比」免費拍

史努比粉絲衝了沒？《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》登陸台北，以「四大主題展區」串聯組成史努比的經典宇宙，...

三麗鷗也穿越？Hello Kitty近距離接觸毛公鼎 限定設計只在這些地方開賣

為了迎接百年院慶，國立故宮博物院與三麗鷗可愛的Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、布丁狗、大耳狗等知名角色合作，以「穿越故宮」作為主題，推出限定款設計2026年的桌曆與週邊，將於8/4開賣，而且只在限定地點販售，想入手得快筆記！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。