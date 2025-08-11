再見板橋秀泰！13年在地電影院謝幕　8月31日最後放映

秀泰影城今（11）日在官方臉書發布公告，板橋秀泰影城因應麗寶百貨商場的整體改裝計畫，將在8月31日結束營業，13年的電影放映歲月畫下句點。

秀泰影城在公告中表示，陪伴板橋在地居民13年來，一同經歷無數場電影帶來的歡笑、淚水與感動時刻。「這裡不只是影城，更像是你我共同寫下回憶的地方」。