聽新聞
0:00 / 0:00
再見板橋秀泰！13年在地電影院謝幕 8月31日最後放映
秀泰影城今（11）日在官方臉書發布公告，板橋秀泰影城因應麗寶百貨商場的整體改裝計畫，將在8月31日結束營業，13年的電影放映歲月畫下句點。
秀泰影城在公告中表示，陪伴板橋在地居民13年來，一同經歷無數場電影帶來的歡笑、淚水與感動時刻。「這裡不只是影城，更像是你我共同寫下回憶的地方」。
對於還有持有板橋秀泰票券，官方也表示，只要票券還在有效期限內，全台秀泰影城都歡迎您繼續使用，不會影響民眾權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言