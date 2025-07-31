大潤發全面變臉！發仔變「大全熊」 聯名卡也改叫大全聯信用卡

全聯超市、量販整併再進一城！8月1日起，全台大潤發門市將全面換上全新招牌，正式以「大全聯MEGA PXMART」品牌登場，不僅是名稱更新，更象徵超市與量販通路深度融合，一加一大於二，持續擴大集團零售版圖與整體綜效。隨著品牌轉換同步推進，原大潤發聯名卡也將於9月12日更名為「大全聯信用卡」，陪伴消費者多年的吉祥物「發仔」則華麗轉型為更親切活潑的全新形象「大全熊」，全面展現品牌升級新氣象。

隨著大潤發正式更名大全聯，原有的大潤發聯名卡也將於9/12更名為「大全聯信用卡」（原卡可續用，待原卡到期/掛失/毀損，將換發大全聯信用卡新卡面），不只名稱更新，福利也全面升級：9/12~12/31大全聯店內消費每滿100元可獲得最高12點福利點，店外消費搭配全支付每滿100元最高回饋更達15點，讓每一筆消費都變得更有價值。

大潤發正式更名為大全聯，首波除了門市招牌、社群平台名稱換新外，自有品牌「大拇指商品」也將同步升級轉型，原有的自助結帳機台將持續保留，強化消費者結帳體驗。陪伴消費者多年的吉祥物「發仔」也將以更活潑、親切的全新形象華麗變身「大全熊」。全聯表示，大全聯將集結集團資源、優勢，持續優化商品組合與服務內容，以熟悉但更有溫度的面貌呈現，目標成為最值得信賴的社區購物中心，全面開啟大全聯的新時代。

為了讓消費者感受到滿滿誠意，大全聯首波推出二大超值開幕優惠。其一，打開PX Pay APP人人普發100元，8/4~8/15只要到大全聯消費滿500元即可使用，等同於豪撒10億元大紅包。其二，首週末限定再加碼，8/2~8/3大全聯消費滿2,000元享9折優惠（以現金折價券形式回饋）。

開幕首波優惠以PX Pay會員普發紅包打頭陣，誠意十足！8/3前加入的PX Pay會員，可於App「好康優惠券」「我的券匣」獲得乙張100元現金抵用券，PX Pay會員8/4~8/15於大全聯實體門市單筆消費滿500元即可使用（每人限用乙張，單筆消費限折一次）；本次活動以PX Pay超過千萬會員換算，普發百元抵用券等同於豪撒10億元大紅包。

歡慶開幕首周，大全聯更要送出大回饋！8/2~8/3大全聯消費單筆滿2,000元享9折優惠（以現金折價券回饋），活動期間每人每卡不限參與次數，每日最高回饋9,000元現金抵用券；8/2~8/3發放之現金抵用券，可於8/4~8/15期間使用。8/2~8/3週末兩天還有聯名卡全支付自助結帳加碼活動，凡自助結帳使用全支付單筆滿2,000元，送100元滿千抵用券（使用期限8/31前）。除此之外，8/31前會員於大全聯使用全支付消費付款單筆滿2,000元，還可抽Panasonic烘焙燒烤微波爐（共20台，每台市值約13,000元）。