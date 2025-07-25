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暑假忙搶票追星！潔西卡、FRUITS ZIPPER接力來台唱

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
潔西卡終於要再來和台灣粉絲見面。圖／亞士傳媒提供
潔西卡終於要再來和台灣粉絲見面。圖／亞士傳媒提供

日韓藝人接力來台演出，暑假檔期活動爆棚。Jessica潔西卡宣布將於9月7日來台舉辦「Star 2 Star」，日本女團FRUITS ZIPPER也宣布首度亞洲巡演來襲，場次當然不會錯過一直支持她們的台灣。

Jessica今天宣布即將於9月7日在台北國際會議中心舉辦「2025 JESSICA FAN CONCERT IN TAIPEI - Star 2 Star」粉絲演唱會，她沒忘了與台灣金星們（Golden Stars）的承諾，要常來台灣見面，這次演唱會命名為「Star 2 Star」，象徵潔西卡與金星之間像星星般閃閃發光(Sparkles)的雙向奔赴，用音樂串起回憶，點亮這場屬於彼此的星光之夜。

「2025 JESSICA FAN CONCERT IN TAIPEI - Star 2 Star」演唱會門票預計將於8月3日在KKTIX及全家機台全面開賣，同時也將有專屬福利像觀賞彩排、團體合照和親簽海報、拍立得，有關演唱會及福利進一步資訊請上主辦單位亞士傳媒臉書查詢。

日本人氣七人偶像女團 FRUITS ZIPPER正式宣布即將展開成軍以來的首次亞洲巡迴演唱會 「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025」，巡演將造訪三座指標性城市，包括二度舉行專場演出的台北，以及首次插旗的上海和首爾。

2022年，以「從原宿走向世界」為理念，旨在將日本偶像文化推向國際的偶像企劃「KAWAII LAB.」推出了首個偶像團體 -「FRUITS ZIPPER」。她們的歌曲「我最可愛的地方」在TikTok上的播放量約28億次，MV的播放量也突破了5,400萬次，讓這七位女孩成為備受矚目的新世代偶像。

FRUITS ZIPPER 在亞洲的影響力可說是有目共睹，亞洲巡演的啟動，無疑將再次證明FRUITS ZIPPER在全球的超高人氣與號召力。台北站「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」10/8〈三〉Zepp New Taipei開唱，門票則將在8/10〈日〉中午12：00遠大售票系統正式開賣。台北站演出購買最高票價者，另有機會可加購特典，詳情請關注主辦單位官方FB、IG「好玩專賣店」公告。

FRUITS ZIPPER成長有目共睹。圖／好玩國際文化提供
FRUITS ZIPPER成長有目共睹。圖／好玩國際文化提供

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