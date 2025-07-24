獨家／GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

韓流天王G-DRAGON（GD）魅力驚人，本月在台北小巨蛋一連舉行3場演唱會門票秒殺外，在台北101的個人藝術展也引發周邊商品搶購熱潮，台灣歌迷引頸期盼天王再回台北舉辦安可場，如今終於確定，GD將於11月再到寶島開唱，地點選在台北大巨蛋。

GD本月11日起一連3天舉辦演唱會，11日首場他在演唱會上宣布明年他所屬的天團BIGBANG成軍20周年，將合體巡演，「我會再回來的」，讓歌迷開心不已，GD當時手上還比「4」，不少歌迷解讀他可能在暗示除了他和大聲、太陽，第4位成員T.O.P也要合體。

事實上，這個「4」可能有另一種解答，先前盛傳GD明年上半年要再次來台，而且將登上台北大巨蛋。本報掌握獨家消息，GD確實要在台北大巨蛋開唱，且不用等那麼久，時間在今年11月1、2日，不過也有業界人士透露日期有微調可能，也許會是10月31日到11月2日之間。

對此，GD「Übermensch」演唱會7月台北站的主辦單位超級圓頂表示：「一切都以經紀公司的公告為準哦！」