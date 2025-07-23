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蔡依林大巨蛋演唱會進度曝光！她加碼鬆口：會考慮與韓女團合作！

聯合報／ 記者許晉榮／即時報導
蔡依林深度參與「Pleasure」專輯製作。圖／凌時差音樂提供
蔡依林深度參與「Pleasure」專輯製作。圖／凌時差音樂提供

Jolin蔡依林歷時6年而生的全新專輯「Pleasure」22日舉行聽歌會，因為深度參與製作，她坦言過程幾度遇到瓶頸！尤其是編曲改了34次的「DIY」差點讓她崩潰，甚至不惜「抽牌」（指塔羅牌）求解。

她說做這件事不是為了放棄，而是想了解自己的「盲點」在哪裡？但她也悟出一個道理，凡事遇到瓶頸時，最終仍需相信自己的「直覺」。

新專輯「Pleasure」，Jolin也與多位音樂人合作，包括吳青峰及陳綺貞。她特別感謝青峰，在為她寫「SEVEN」的歌詞時，即使許久未寫，卻仍衝著喜歡這個主題而點頭，「非常感謝他，交出的歌詞與我想表達的內容對焦的還蠻好的」。陳綺貞也為她譜寫「我超會」，Jolin大讚她：「寫我超會，她的回覆也很精準！」

Jolin還分享創作「Bloody Mary」的靈感，竟是來自一條瑜珈褲。她笑說當初寫了第一版歌詞底稿傳到群組，大家剛開始反應一般，直到去LA參加寫歌營時，趁空檔逛街買了一條很紅但很貴的瑜珈褲，買回家後，她突然滿頭問號：「為什麼要買這麼一條又貴、看起來又都差不多的褲子?」這也讓她開始反思「消費」是什麼？她發現其實人們常在不知不覺中被推進一種失控狀態，令她聯想起婚姻、社會期待等結構，於是重新填詞，終獲得眾人認可。

外界也關心大巨蛋演唱會進度？Jolin語帶保留表示，會在新專輯穩定後開始籌備，希望今年能辦。她透露演唱會可能落在聖誕節或元旦期間，並對在大巨蛋舉辦抱持希望。是否也有機會和韓國女團合作？她持開放態度說，儘管目前沒有明確要與女團合作，卻也不排斥，「如果時間合適的話，會考慮」。

全新專輯「Pleasure」將於本月25日下午3點全球數位正式發行，實體專輯已在各大通路開放預購，9月2日「愉悅重生版」將正式啟封， 隨後9月26日「七罪花園版」也將推出。

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蔡依林歷時6年而生的全新專輯「Pleasure」。圖／凌時差音樂提供
蔡依林歷時6年而生的全新專輯「Pleasure」。圖／凌時差音樂提供
蔡依林為了新專輯「Pleasure」努力學習。圖／凌時差音樂提供
蔡依林為了新專輯「Pleasure」努力學習。圖／凌時差音樂提供
蔡依林在新專輯「Pleasure」與多位音樂人合作，。圖／凌時差音樂提供
蔡依林在新專輯「Pleasure」與多位音樂人合作，。圖／凌時差音樂提供

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