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大潤發更名「大全聯」 全聯：會員互相導流更靈活

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全聯併購大潤發後加速整合，招牌更已陸續改為「大全聯」。記者林海／攝影
全聯併購大潤發後加速整合，招牌更已陸續改為「大全聯」。記者林海／攝影

全聯併購大潤發後加速整合，招牌更已陸續改為「大全聯」，而大潤發今天舉行感恩茶會，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，到8月之前會全面更改完畢，未來傳播效果會更好，優惠的方向、會員互相導流也會更靈活有彈性。

大潤發土城店日前成為第一家更名為大全聯的量販，劉鴻徵表示，雖看到網友批評美學有待改善，但設計策略就是讓人以為「有改等於沒改」，包括命名上保留「大」，顏色上也是同樣考量，希望在變更過程中能盡量平順。

目前全聯會員約1500萬人，大全聯則有300萬劉鴻徵表示，會員的重疊率約在7成左右，而忠誠顧客重疊率只有10%，也會鼓勵全聯會員能夠嘗試量販的消費方式，畢竟量販店的品項豐富，更有不少熟食，可以買到很多全聯沒有的東西。

而感恩茶會上，全聯也邀請過去曾在大潤發內湖店打工的歌手鼓鼓，重現當年打工畫面支援收銀。

全聯舉行大潤發感恩茶會，邀請過去曾在大潤發內湖店打工的歌手鼓鼓，重現當年打工畫面支援收銀。記者林海／攝影
全聯舉行大潤發感恩茶會，邀請過去曾在大潤發內湖店打工的歌手鼓鼓，重現當年打工畫面支援收銀。記者林海／攝影

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