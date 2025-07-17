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GD展夯到惹議！周邊秒殺、粉絲撲空、訊息不完善 現場粉絲搶出火氣

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
GD雛菊手燈相當熱門。記者王聰賢／攝影
GD雛菊手燈相當熱門。記者王聰賢／攝影

韓流天王G-DRAGON（GD)上周在台北小巨蛋連唱3天，3萬6千名歌迷深陷其魅力，而他的個人藝術展「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION：Ubermensch」今（17）日在台北101開幕，不到中午現場就有滿滿排隊人潮，大家摩拳擦掌準備買周邊商品，不料活動開始沒多久便爆出衝突與爭議，有韓方工作人員現身試圖解決，但情況仍有些混亂。

部分周邊商品備貨量不足，許多向隅的粉絲向現場工作人員反應不滿，由於周邊商品僅限入場參觀展覽者選購，許多歌迷是為了買商品而購票，但到現場發現即使早早到場，熱門商品如復古帽與經典小雛菊系列仍迅速完售，觀眾希望主辦單位能預設登記、預購或限量排隊機制，避免失望而歸。

此外，也有觀展者認為現場動線安排及購票資訊等細節不夠完善，像是展覽現場人潮眾多，因時段交接過於密集，中午12點場次尚未完全入場，下一場觀眾便已開始排隊，導致現場擁擠、等待時間延長。

此外，現場公告與購票平台事前資訊略有落差，例如限購規則與全息攝影名額限制，未在開展前清楚說明，讓一些觀眾感到措手不及。也有人反映，特地前來體驗的VR內容因技術問題暫停，期待中的環節因此缺席，略感遺憾。對此，主辦單位尚未有回應。

GD展開幕。記者王聰賢／攝影
GD展開幕。記者王聰賢／攝影

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