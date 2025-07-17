GD展來啦！台北限定現場曝光一次看 小雛菊鑰匙圈沒得買！

韓流天王G-DRAGON（GD)上周在台北小巨蛋連唱3天，3萬6千名歌迷深陷其魅力，而他的個人藝術展「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION：Ubermensch」今（17）日在台北101開幕，近1個月的展期將近5萬張門票全數售罄，今101董事長賈永婕也現身展場，表示：「從2月開始規劃，差不多半年，有這樣的機會就好好把握。」

GD展覽叫好叫座，這次來台主海報高掛在捷運西門站6號出口的大型LED牆上，更有行動卡車穿梭台北街頭，所到之處都能感受到展覽即將重磅登場的氛圍，門票開賣當日，近5萬張門票於20分鐘內售罄。

而展覽此次於台北101「双融域AMBI SPACE ONE」登場，位於101大樓5樓，現場以5G與4K等頂尖規格為基礎，將科技與藝術融合，打造出專屬於未來感的體驗場域，最有特色的是台北場限定的場館5面沉浸投影設計，加上4面牆、地板，無論身處何處，觀眾都能被高畫質影像全方位包圍，真正感受到身歷其境的震撼。

全場配置43台台達電高階雷射投影機，牆面投影達4K、11000流明，地板則為2K、10000流明，牆面解析度高達64K、地面24K，畫質細膩、色彩飽滿，細節一覽無遺。為確保影像無縫接軌與畫質一致，技術團隊運用3D模擬精密規劃投影機位置，並定期進行畫面融合與調校，讓每一次展演都能維持最佳效果。結合16.1或20聲道環場音響，投影設備能在大面積牆面與地板上呈現壯闊影像，帶來極致的多感官沉浸體驗。