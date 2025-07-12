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家樂福、Mia C'bon 暫停使用街口支付

中央社／ 台北12日電
擁有超過650萬用戶的電子支付機構街口支付，受母公司與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，引發用戶和店家擔憂，部分商家因此停用。 中央社
擁有超過650萬用戶的電子支付機構街口支付，受母公司與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，引發用戶和店家擔憂，部分商家因此停用。 中央社

擁有超過650萬用戶的電子支付機構街口支付，受母公司街口金融科技與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，出現部分商家停用，家樂福、Mia C'bon今天宣布即日起暫停使用街口支付，如有恢復會盡快公告通知。

街口支付母公司街口金融科技捲入與泰山企業的股權交易糾紛，法院判定需返還新台幣36億元並申請假執行，北院曾試圖查封街口金科但未成功。

街口金科遭法院執行查封消息傳出後，影響合作商家信心，街口支付通路11日一度爆發停用潮，全國電子先開出第一槍，宏匯廣場、東森購物等陸續跟進，富邦媒及PChome網家也宣布停用。

街口支付11日召開臨時記者會，強調所有代理收付款項與用戶儲值餘額，皆由信託銀行100%獨立保管，依法設立專戶並受主管機關嚴格監管，不得挪作他用，用戶資金安全無虞。

金管會亦說明，街口支付7月10日已通報重大偶發事件，最晚7月21日前提書面報告，街口支付收取的用戶資金依規定需100%交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。隨後包括富邦媒、PChome網家和東森購物，皆於11日晚間宣布恢復街口支付功能。

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