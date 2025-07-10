GD出發來台了！現身機場明登小巨蛋連唱3天 烤肉愛店「突發包場公告」 粉絲暴動嗨翻

韓星GD（G-Dragon）明（11）日起一連3天將在台北小巨蛋開唱，他今下午3點多從仁川機場出發來台，相當親民的他現身出境大廳，戴著鴨舌帽和墨鏡現身，立刻引起大批媒體和粉絲搶拍，他也開心揮手打招呼。

GD相隔多年回歸個人舞台，2月推出新專輯「Ubermensch」並展開全球巡演，台灣演唱會門票一開賣就搶光，而近日他最愛的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店宣布在演唱會期間的12、13日2天全時段包場」，引發粉絲好奇，猜想是否GD包場。 GD現身仁川機場。圖／摘自xporstnews