颱風天逛全聯發現1變化！「新版福利熊歌曲」公開　網讚：高級感爆棚

許多人到全聯超市時，常會聽到店內播放著「福利熊主題曲」，這首歌曲很洗腦，所以不少網友都能哼唱上一兩句，不過近日有網友發現主題曲的風格變了，聽起來讓人更順耳，而全聯也在YT頻道公開最新版本的福利熊主題曲。

網路音樂創作者「綾小路Louis」5月時在社群分享改編全聯福利熊主題曲，改成像電影「La La Land」的風格，加入了鋼琴聲、沙鈴聲，演唱成抒情又帶有點爵士風格的版本，當時不少網友都敲碗全聯快改用這個版本。

沒想全聯真的有聽到網友的心聲，過了快2個月後，7月4日全聯在官方YT頻道，公開綾小路Louis改編的〈One Two 福利熊〉完整版，也有不少網友留言透露，已在全聯門市店內聽到新版本的福利熊主題曲，紛紛大讚「高級感爆棚」、「全聯聽到了覺得好好聽啊都捨不得走了」、「全聯福利中心立刻升級成百貨公司內高檔超市的感覺」。