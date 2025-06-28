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周華健1萬張小巨蛋秒殺 加場無上限「放馬過來」

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
周華健放話加場沒問題。圖／滾石唱片提供
周華健放話加場沒問題。圖／滾石唱片提供

周華健時隔4年，將在9月20日、11月29日分別空降台北小巨蛋、高雄巨蛋開唱，台北站1萬張門票今早開賣，1分鐘秒殺售罄，面對歌迷敲碗加場，周華健幽默表示：「要看主辦單位的決定！不過無論是加幾場，體力對我來說絕對不是問題，加2場、3場我都可以！這一陣子我一直有運動，放馬過來吧！」

第一時間得知台北站秒殺，周華健直呼感受到歌迷對他的支持及最大的回報，「現在還加上了一個『秒殺』，有種錦上添花的感覺，我真的很感恩， 感謝大家」。他允諾會用精彩表演來感謝歌迷，要把「大家想聽的、愛聽的」的歷年經典曲目一次集結，更加入新潮未來感的沉浸式特效，為歌迷呈現一場視覺與聽覺的雙重饗宴。

周華健形容「少年的奇幻之旅3.0」演唱會是這幾年累積下來的精華演出，「全程無尿點，保證讓大家意猶未盡」，昨開放台新銀行卡友搶先購票，同樣也是1分鐘完售。台北是否有機會加場？主辦單位滾石唱片回應：「尚在與相關單位討論中，目前還在協調場地及時間。」未完成結帳之票券預計下午1點重新販售，高雄站也尚有零星票券，購票請洽拓元售票。

周華健形容「少年的奇幻之旅3.0」演唱會全程無尿點。圖／滾石唱片提供
周華健形容「少年的奇幻之旅3.0」演唱會全程無尿點。圖／滾石唱片提供

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