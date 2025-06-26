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GD台北小巨蛋演唱會秒殺 傳明年再登寶島「改攻台北大巨蛋」
G-DRAGON（權志龍）將在7月11至13日一連3天在台北小巨蛋舉行演唱會，不過演唱會還未舉行，就傳出GD明年上半年要再次來台，而且將登上台北大巨蛋。
GD台北小巨蛋3場演唱會票已售完，許多搶不到票的網友都感到崩潰，據「鏡報」報導，雖然7月的演唱會還沒開始，但傳出GD方面已在籌備2026年上半年要再度來台開唱，地點選在一場可容納4萬人的台北大巨蛋，這次將能讓更多粉絲進場，而且明年是GD出道20週年，所以更是讓人期待。
GD相隔11年在今年2月發行新專輯「Übermensch」，並在3月展開世界巡迴演唱會，他上次個人巡演是2017年，所以粉絲們也等了8年，這次新的巡演來到台北，所以許多粉絲摩拳擦掌準備搶票，最後實名制的售票3場都秒殺。
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