GD台北小巨蛋演唱會秒殺　傳明年再登寶島「改攻台北大巨蛋」

G-DRAGON（權志龍）將在7月11至13日一連3天在台北小巨蛋舉行演唱會，不過演唱會還未舉行，就傳出GD明年上半年要再次來台，而且將登上台北大巨蛋。

GD台北小巨蛋3場演唱會票已售完，許多搶不到票的網友都感到崩潰，據「鏡報」報導，雖然7月的演唱會還沒開始，但傳出GD方面已在籌備2026年上半年要再度來台開唱，地點選在一場可容納4萬人的台北大巨蛋，這次將能讓更多粉絲進場，而且明年是GD出道20週年，所以更是讓人期待。