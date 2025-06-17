野田妹要來了！上野樹里將登台 重現「交響情人夢」回憶殺

由漫畫家二之宮知子繪製的漫畫「交響情人夢」問世20多年來累積了大批的粉絲，改編的日劇更被許多人視為經典中的經典。「交響情人夢」在2023年被改編為音樂劇，日劇版的「野田妹」上野樹里以及「休得列傑曼」竹中直人同樣有參與音樂劇的演出。今年九月「交響情人夢」音樂劇將以全新形式重磅回歸，以全編制交響樂團現場演奏搭配夢幻卡司組現場演唱，打造完美的現場體驗，台灣更為演出全球首站，搶先日本上演。

本次演出的「野田妹」野田惠，同樣是由日劇版的主角上野樹里飾演。上野樹里因2006年主演日劇「交響情人夢」知名度大開，這次她特別攜經典代表作來台演出，讓粉絲格外期待。雖電視劇播出距今已近20年，但歲月似乎沒有在她身上留下太多痕跡，上野樹里依舊是粉絲心中當年的「野田妹」，而她也將重現經典之作，喚起許多台灣觀眾的青春回憶。

而「千秋王子」則由日本新生代超人氣演員三浦宏規飾演，三浦宏規活躍於2.5次元舞台圈，曾參與過多部熱門作品，如音樂劇「刀劍亂舞」髭切、音樂劇「網球王子」跡部景吾，近年來則出演多部大型舞台作品，如「神隱少女」白龍、「悲慘世界」Marius等。能歌擅舞的他，於2023年「交響情人夢」音樂劇首演後便獲得廣大迴響，而本次也是三浦宏規首度來台演出，將為台灣觀眾帶來新一代「千秋王子」的魅力。

同樣是由日劇版卡司、千面影帝竹中直人同樣參與演出，他在「交響情人夢」劇中飾演的休得列傑曼，憑藉其有趣搞笑的形象而深獲許多觀眾的喜愛，人氣歷久不衰。他也參與了2023年的音樂劇版本，這次將以全新形式再度詮釋這個經典角色，並與「野田妹」上野樹里攜手重現當年令人難以忘懷的經典橋段，勢必勾起粉絲滿滿回憶與感動。

集結音樂劇原班卡司與製作團隊的「交響情人夢」音樂劇交響音樂會今年9月6日、9月7日於台北流行音樂中心演出兩場，將帶領觀眾重溫永遠不敗的經典名作。早鳥獨家優惠6/23(一)中午12點udn售票網（https://reurl.cc/OYOW1R）開搶