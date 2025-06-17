還是高雄！美國天團「OneRepublic」4度來台　時間地點曝光

風靡全球的美國流行搖滾天團「共和世代」(OneRepublic）將再度來台開唱！突破250億次收聽天量、超強LIVE實力的搖滾天團今天宣布將2度南下在高雄巨蛋舉辦「ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG」，時間就在12月19日，也是他們第4度來台。

「共和世代」這場演出是為高雄量身打造，展現他們對台灣粉絲、特別是南部樂迷的高度重視。主辦單位早已在社群平台釋出線索，暗示年底將有「第四度來台」、「一年內南北攻蛋」等關鍵字，成功掀起粉絲熱議，主辦單位今天也證實，他們確實在年底來台。

他們與高雄也有深厚緣分，早在2023年，高雄市長陳其邁就曾搶先預告「年底有天團將來高雄開唱」，而當年「共和世代」第3度訪台時，就已創下台灣演唱會史上首支西洋樂團「一年內南北攻蛋」的紀錄。

「共和世代」憑藉活力十足、極具感染力的音樂，累積龐大國際人氣，代表作之一「I Ain’t Worried」，更是電影「捍衛戰士：獨行俠」在全球各大音樂平台橫掃點閱，成為街頭巷尾都能聽到的熱門金曲。