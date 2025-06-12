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Super Junior台北、高雄大巨蛋開唱！日期出爐 2成員先會台灣ELF
韓流天團Super Junior為紀念出道20周年，今年預計展開各種大型紀念企劃，SJ今（12）日宣布「Super Show10」來台，11月15、16日台北大巨蛋登場，明年（2026年）1月24日則在高雄巨蛋開唱。
為了全新巡演，Super Junior 將於7月8日發行第12張正規專輯「Super Junior25」，同時包括紀念展覽、綜藝節目、快閃店等多項內容，都在全面規劃中。
在全團登大巨蛋之前，SUPER JUNIOR子團D&E率先於8月3日中信兄弟年度大型K歌主題日「Channel B vol.2」擔任活動嘉賓，這也是D&E首次登上台北大巨蛋，搶在大隊之前，勢必再度掀起熱潮。
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