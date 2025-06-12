快訊

波音787首次墜毀！盤前股價大跌逾5% 夢幻客機炸成火球瞬間被拍下

好市多再拓新點？傳台南第二店將落腳生產路、2028年開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多示意圖。圖／聯合報系資料照片
好市多示意圖。圖／聯合報系資料照片

美式量販業者好市多（Costco）在台灣拓點計畫備受市場關注，近期台南市再度傳出將增設第二家門市，並直指將落腳在南台南生產路，預計2028年開幕，引發地方與消費者熱議。由於好市多在六都皆已布局雙店，僅台南仍為單一據點，此次新店傳聞被視為補齊南台灣市場佈局的重要一步。

近期台南市政府所公開的「東區商四複合式商業設施促參案」中，在可行性評估報告中指出，擬引進國際大型零售品牌進駐，並規劃打造結合物流機能與商辦用途的複合商業場域。

由於該案招商範圍涵蓋2.3公頃開發面積，並明載可興建大型商業設施，引發外界對於好市多將落腳該案基地的高度聯想。市場傳出，該地若順利開發，將成為好市多在台南設置的第二間據點，初步預估最快2028年開幕。

對於展店傳聞，好市多回應指出，展店計畫一直以來都是我們的目標，我們也持續尋找合適的地點做展店評估，持續提供會員更優質的服務及消費環境是我們的宗旨，同時在尋闢店址及開發上，全力配合政府各機關單位依法辦理。

事實上，好市多在六都皆以「雙店」模式經營，包括雙北、桃園、台中、與高雄均有雙據點佈局。倘若台南第二店成案，不僅有助分流現有門市人潮，也將進一步鞏固南部消費市場版圖。不過，由於該案仍處於可行性評估與招商階段，尚未獲得正式確認，後續發展仍有待觀察。

延伸閱讀

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿投訴

好市多、Uber Eats 合作推外送

折價必買！好市多夏日「消暑神飲」促銷 內行扛整箱：發自體內的涼

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

相關新聞

「TOMICA 55週年」要來台灣辦小汽車博覽會了！買限量套票再送紀念車1台，還能體驗挖土機操作

深受大小朋友喜愛的TOMICA小汽車，今年暑假將於6月28日至9月14日要來台灣啦！盛大舉辦《TOMICA小汽車55週年博覽會》，地點就選在台北華山1914文化創意產業園區中4B館。本次展覽完整移植日本原版規模，四大主題展區結合展示、互動、遊戲與DIY創作，不僅滿足鐵粉收藏慾，更是全家親子一日出遊的夢幻室內行程首選，小朋友一定會玩瘋。

高鐵假期旅遊推薦！ 嚴選全台6間親子飯店，搭高鐵享超殺優惠，免塞車也能暢玩北中南人氣遊樂園

重大宣布📢AsiaYo高鐵假期優惠開放兒童票啦！現在訂精選住宿＋高鐵來回票，可以一次搞定全家大小的車票🎉規劃暑假出遊的爸媽快看過來~誰說帶小孩出門只能手忙腳亂？用超殺價格搭高鐵、住台灣星級親子飯店，小孩放電、狂飆賽車，爸媽也能好好放鬆打造「安全·方便· 好玩」親子遊，就看AsiaYo嚴選北中南親子飯店&熱門景點！

南台灣最大！誠品生活台南今起試營運 8大遊逛亮點一次看

坐落於台南市南區中華西路的南台灣最大「誠品生活台南」今日起展開試營運，誠品攜手碳佐麻里合作的台南獨棟大店占地約6000坪...

7-ELEVEN「史努比香包」這日開搶！甘願剁手手 端午限定「露牙史努比+艾草香」鐵粉必收藏

這日開搶！繼史努比粽粽後，7-ELEVEN端午限定「史努比香包玩偶」即將開賣，2款可愛造型+艾草香氣，不僅應景還兼具過節儀式感。

MSC榮耀號冬季航次11月起航 早鳥優惠「每房減1萬」

全球頂級郵輪品牌MSC地中海郵輪旗下的MSC榮耀號（MSC Bellissima），將於2025年11／21～2026年1／5再度從基隆港華麗啟航，展開令人期待的冬季航程。為歡慶MSC榮耀號冬季航程回歸，即日起至2025年6／30完成訂購並支付訂金，即可享有每房折扣1萬元的限時早鳥優惠。...

全球71航點85折起 再抽萬元折抵金！國泰航空旅展限定

「2025 TTE台北國際觀光博覽會」即起至5月26日於台北世貿一館開展，國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。