草莓月亮今晚登場！田馥甄夜拍驚見七彩「龍戲珠」美景曝光

今（11）日將迎來一年一度的「草莓月亮」！不過，早在昨晚，歌手田馥甄（Hebe）便搶先拍下這輪迷人月亮，有網友讚嘆畫面宛如「龍戲珠」、「飛龍在天」、「七彩祥雲」般絢麗壯觀。

田馥甄於10日晚間在台北市信義區分享她捕捉到的夜景照片。照片中，月亮散發出的光芒穿透雲層，形成彩虹般斑斕的光譜，從黃、綠、藍到紫，色彩繽紛，猶如夜空中的霓虹燈。那被月光染色的雲層宛若一條靈動的巨龍蜿蜒盤旋，月光自中間透出，恰似一顆璀璨的明珠。這自然奇景讓人聯想到古老傳說中龍騰雲駕霧、祥瑞降臨的畫面，為夜空添增了幾分神秘與神聖。 今（11）日將迎來一年一度的「草莓月亮」！不過，早在昨晚，歌手田馥甄（Hebe）便搶先拍下這輪迷人月亮。圖／翻攝自田馥甄 Hebe's 臉書

照片曝光後，網友們紛紛留言：「飛龍在天」、「龍戲珠」、「彩色的龍」、「好美的彩暈」、「七彩祥雲」、「拍得太漂亮了！」甚至有人好奇問：「這是因為草莓月亮即將到來嗎？」

今晚草莓月亮將創18年最低紀錄

「草莓月亮」今天登場。（美聯社資料照片）

事實上，網友的猜測不無道理。今晚的草莓月亮確實非同尋常！2025年6月11日，台灣將迎來一年一度的「草莓月亮」，而今年的滿月恰逢每18.6年才發生一次的「月亮大停滯」（Major Lunar Standstill）現象。這將導致月亮在夜空中運行至極低的赤緯，使其呈現出比往常更為低垂的姿態，創下18年來的最低紀錄。

雖然滿月高峰落在台灣時間下午3點44分，但最佳觀賞時機將是日落之後，特別是月亮剛升上地平線的傍晚5點40分左右。此時，藉由「月亮錯覺」造成的視覺放大效應，月亮將顯得異常巨大且彷彿觸手可及，同時也會散發出迷人的金黃或橘紅色光澤。錯過此次奇景，下一次看到如此低懸的月亮，就得等到2043年了。建議民眾選擇視野開闊、光害較少的地點，如河濱公園、山丘或海邊，來捕捉這18年一遇的壯麗月光。

「草莓月亮」的浪漫由來

「草莓月亮」的名稱並非因其顏色而得，而是源自北美原住民族的傳統。每年6月是草莓成熟與採收的時節，他們便以此命名當月的滿月，象徵著豐收與感恩。後來此名稱被西方天文學界沿用，並流傳至今。雖然這晚的月亮多呈現金黃或橘紅色，是因為它位置極低，光線在大氣層中折射所致，但這股自然色彩反而更增添了其神祕與魅力。