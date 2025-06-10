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不只11月唱進台北大巨蛋！SJ全新巡演「也有高雄站」
韓流天團Super Junior為紀念出道20周年，今年預計展開各種大型紀念企劃，包括台灣也傳出要站上台北大巨蛋開唱的消息。根據「ETtoday」報導，SJ準備帶著「Super Show10」來台，屆時不只11月在台北大巨蛋開唱，明年1月也有望到高雄演出。
為了全新巡演，Super Junior 將於7月8日發行第12張正規專輯「Super Junior25」，同時包括紀念展覽、綜藝節目、快閃店等多項內容，都在全面規劃中。
現在新專輯「Super Junior25」在7月8日發行當天也將舉辦線上記者發布會，成員們親自參與了專輯命名過程，透過收錄的9首歌曲，蘊含著對過去20年的回顧與未來的展望。
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