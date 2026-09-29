讓瑞芳再次偉大！東北角「川普岩」爆紅 網朝聖：5星好評可以降關稅嗎？

川普來了？Threads上新爆紅景點引發熱議，位於東北角的「奇岩」神似美國總統川普的側臉，不但被網友瘋傳，甚至還在Google Map上被命名為「瑞芳川普岩」。

北海岸擁有許多天然海蝕奇觀，圖為和平島地質公園。圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處提供

北海岸奇岩多，在大自然的鬼斧神工下造就許多經典。而新北市瑞芳區海岸濱海公路旁的「海蝕岩石」意外爆紅，經過長年的季風與海浪侵蝕，形成了獨特的線條紋理，從特定的側面角度看去，突出的上緣有如川普招牌「向前梳且微微飛起」的金色油頭，就連高挺鼻樑、嘴巴到下巴等靈魂輪廓都神還原，有網友朝聖後表示「這輩子也算見過川普了」。

美國總統川普。圖／路透

而網路上的討論聲浪也持續發酵，有網友改寫川普名言幽默回應「讓瑞芳再次偉大」，也有人表示「五顆星可以換10%關稅嗎？」、「這是我最接近美國總統的一刻」、「台灣最有競爭力的國際景點誕生了」。若有興趣前往朝聖捕捉「川普分身」，具體位置在台二線北部濱海公路上，靠近「第一泵浦」及萊爾富水湳洞店附近。

瑞芳川普岩

地址：新北市瑞芳區第一泵浦附近

Google Map：https://reurl.cc/eQZ72x

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