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拿坡里「蕭貪餐」強勢回歸！「小披薩+12隻烤雞翅」只要199元，再聯名「金家ㄟ」推四款新品、送聯名鑰匙圈

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖。圖／拿坡里提供
示意圖。圖／拿坡里提供

「蕭貪餐」強勢回歸！拿坡里時常祭出好康，曾推出「小披薩+12隻烤雞翅」僅199元的優惠活動，被Threads網友給予「蕭貪餐」的稱號並在社群上掀起熱議與討論。

拿坡里披薩、<a href='/search/tagging/1013/炸雞' rel='炸雞' data-rel='/1013/180635' class='tag'><strong>炸雞</strong></a>示意圖。 圖／三商餐飲提供
拿坡里披薩、炸雞示意圖。 圖／三商餐飲提供

由於在社群上反應熱絡，拿坡里聽到眾人想爽嗑的心聲，即日起至10/15，以「披薩翅到爽」為題、再度推出「小披薩+12隻香草烤雞翅」特價199元（原價560元），內用、外帶都適用，另可+100元升級為大披薩。有網友看到蕭貪餐回歸後直呼「這活動真的太優了」、「這波有CP值」。

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

此外，即日起至11/4，拿坡里與超人氣百萬YouTuber金針菇「金家ㄟ」聯名登場，新推「韓風橘香辣雞披薩」、「韓式魚板派對披薩」、「柑橘起司酥炸翅腿」、「韓式洋釀酥炸翅腿」等4款台韓聯名美味，點檔期套餐再贈「金家ㄟ聯名鑰匙圈」（款式隨機，數量有限），詳情請見官網

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

拿坡里 披薩翅到爽優惠資訊

活動期間：2026/9/21～10/15

優惠內容：「小披薩+香草烤雞翅12隻」內用／外帶特價$199

備註：外送平台、西湖店不適用

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