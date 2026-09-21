拿坡里「蕭貪餐」強勢回歸！「小披薩+12隻烤雞翅」只要199元，再聯名「金家ㄟ」推四款新品、送聯名鑰匙圈

近年異國冰品受到消費者關注，尤其韓國、日本冰品因特色口味及商品造型，成為選購冰品時的熱門選擇。萊爾富「夏日Chill嗨嗨」集結超過50款冰品，從經典口味到異國風味一次網羅，即日起至10月13日韓國冰品推出指定品項任2件69元優惠，「韓國Binggrae雙雙寶雪糕」（原價45元），以韓國人氣雙棍冰棒為特色，特殊造型兼具趣味與話題性；日本冰品享指定品項任2件89元優惠，「赤城乳業布丁風味牛奶冰淇淋」（售價59元）以牛奶為基底，融合雞蛋香氣與濃郁焦糖風味，呈現如布丁般滑順綿密的口感。喜愛義式冰淇淋的消費者，則可選擇托妮多古典「檸檬冰淇淋」、「黑櫻桃冰淇淋」（原價皆為139元）每款優惠價99元，義式冰淇淋口感結合清新爽口的檸檬與香甜黑櫻桃的果醬，呈現豐富風味層次；另外，托妮多「優格冰淇淋」（原價199元）優惠價149元，以希臘式優格結合義式冰淇淋，兼具優格的清爽與冰淇淋的綿密口感。

2026-09-21 13:11