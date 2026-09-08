半顆西瓜捧著吃！台北超狂「驚奇系冷麵」 西瓜豆乳、炙燒玉米限量開賣 2門市限定、晚來吃不到

拉麵界又有驚人神作！ 人氣拉麵品牌「麵屋武藏」這次直接挑戰饕客的視覺與味蕾極限，自9月8日起至9月14日止，展開為期一週的夢幻限定企劃，破天荒將「半顆西瓜」端上餐桌，分別於光復店與信義店推出兩款蔬果系冷麵，獵奇的搭配預計將掀起一波打卡風潮。

●光復限定－西瓜豆乳雞冷麵

圖／麵屋武藏FB粉專

讓人忍不住再三揉眼睛確認！光復店祭出的「西瓜豆乳雞冷麵」（售價 450 元），直接霸氣附上半顆鮮甜西瓜。湯底以清爽雞湯結合醇厚豆乳，交織出圓潤柔和的鹹鮮風味，尾韻還透著淡淡的瓜果甜意，再鋪上軟嫩厚實的大里肌叉燒堆疊油脂肉香。

這碗麵最富趣味的隱藏吃法，在於店家隨餐附上的「西瓜原汁」。建議先品嘗原本醇厚的豆乳雞冷湯，吃到中段再將西瓜原汁一口氣淋入碗中，鹹鮮湯頭瞬間蛻變成清爽果香，體驗一麵兩吃的驚喜反轉。

麵屋武藏光復店

．地址：臺北市大安區光復南路240巷23號（捷運國父紀念館站2號出口）

．份量：西瓜豆乳雞冷麵，每日限量10碗

●信義限定－濃玉米豆乳冷麵

圖／麵屋武藏FB粉專

位於百貨商圈的信義店則帶來滿滿清甜感的「濃玉米豆乳冷麵」（售價 300 元），將玉米的自然甜味完整熬入豆乳中，打造出滑順細膩的冷湯，入喉濃郁卻完全不黏膩，尾韻還細緻點綴著微酸檸檬香氣解膩。

配料部分誠意十足，除了大里肌叉燒，還大方擺上一整截香氣撲鼻的炙燒玉米，焦香、甜香與濃湯在嘴裡交疊釋放，是炎炎夏日最舒心的一口清涼。

麵屋武藏信義店

．地址：臺北市信義區松高路11號B2（Dream Plaza 內 B2）

．份量：濃玉米豆乳冷麵，每日限量15碗

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