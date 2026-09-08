快訊

「先射箭再畫靶」柯文哲再要求法庭直播 批檢察官用手段製造冤獄

中職／森野當場邀約來當教練 陳偉殷還無意穿回球衣「先不要」

台積電奪回成交值王位！外資狂買「這2檔記憶體」衝上2、3名

聽新聞
0:00 / 0:00

半顆西瓜捧著吃！台北超狂「驚奇系冷麵」 西瓜豆乳、炙燒玉米限量開賣 2門市限定、晚來吃不到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
西瓜豆乳雞冷麵、濃玉米豆乳冷麵（產品去背示意圖）。圖／麵屋武藏FB粉專、AI生成
西瓜豆乳雞冷麵、濃玉米豆乳冷麵（產品去背示意圖）。圖／麵屋武藏FB粉專、AI生成

拉麵界又有驚人神作！ 人氣拉麵品牌「麵屋武藏」這次直接挑戰饕客的視覺與味蕾極限，自9月8日起至9月14日止，展開為期一週的夢幻限定企劃，破天荒將「半顆西瓜」端上餐桌，分別於光復店與信義店推出兩款蔬果系冷麵，獵奇的搭配預計將掀起一波打卡風潮。

●光復限定－西瓜豆乳雞冷麵

圖／麵屋武藏FB粉專
圖／麵屋武藏FB粉專

讓人忍不住再三揉眼睛確認！光復店祭出的「西瓜豆乳雞冷麵」（售價 450 元），直接霸氣附上半顆鮮甜西瓜。湯底以清爽雞湯結合醇厚豆乳，交織出圓潤柔和的鹹鮮風味，尾韻還透著淡淡的瓜果甜意，再鋪上軟嫩厚實的大里肌叉燒堆疊油脂肉香。

這碗麵最富趣味的隱藏吃法，在於店家隨餐附上的「西瓜原汁」。建議先品嘗原本醇厚的豆乳雞冷湯，吃到中段再將西瓜原汁一口氣淋入碗中，鹹鮮湯頭瞬間蛻變成清爽果香，體驗一麵兩吃的驚喜反轉。

麵屋武藏光復店

．地址：臺北市大安區光復南路240巷23號（捷運國父紀念館站2號出口）

．份量：西瓜豆乳雞冷麵，每日限量10碗

●信義限定－濃玉米豆乳冷麵

圖／麵屋武藏FB粉專
圖／麵屋武藏FB粉專

位於百貨商圈的信義店則帶來滿滿清甜感的「濃玉米豆乳冷麵」（售價 300 元），將玉米的自然甜味完整熬入豆乳中，打造出滑順細膩的冷湯，入喉濃郁卻完全不黏膩，尾韻還細緻點綴著微酸檸檬香氣解膩。

配料部分誠意十足，除了大里肌叉燒，還大方擺上一整截香氣撲鼻的炙燒玉米，焦香、甜香與濃湯在嘴裡交疊釋放，是炎炎夏日最舒心的一口清涼。

麵屋武藏信義店

．地址：臺北市信義區松高路11號B2（Dream Plaza 內 B2）

．份量：濃玉米豆乳冷麵，每日限量15碗

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

拉麵 麵屋武藏 冷麵

相關新聞

姓名有「王」或「玉」海鮮盤免費吃！王品牛排給你「國王級款待」

從姓名玩創意優惠，到日本F1牛排、Nespresso咖啡甜點接力登場，「王品牛排」近期持續升級餐桌體驗，即日起至10月底推出「國王級款待」，凡姓名中含有「王」或「玉」任一字的消費者，內用兩客套餐即可獲贈價值689元的義式海鮮盤一份，並同步以秋季新品與跨界甜點，為經典牛排館注入更多新鮮感。

這1款更強了！義美「秒殺級布丁蛋糕」新口味開賣 最新供貨日曝光 幸運網友秒開箱：一下子就吃完了

想吃要衝頭香！義美「秒殺級布丁蛋糕」新口味開賣，同步公開本週供貨日，不論是想開箱嘗鮮還是再次回購的朋友都要注意囉！

統統只要199元！不只福勝亭「2款定食199」 拿坡里「小披薩+12入烤雞翅」現省361

統統199元！從福勝亭定食、拿坡里特惠組合到肯德基蛋撻禮盒，都只要199元即可開吃，懂省懂吃的人趁現在吃最划算。

麥當勞「迷你蛋捲冰淇淋」免費拿！領取資訊一次看 還有「本週App優惠」免費送小薯、蘋果派太寵粉

帶小朋友衝麥當勞！麥當勞「迷你蛋捲冰淇淋」回歸掀熱議，「迷你蛋捲冰淇淋」免費領取資訊與方法一次報你知。

半顆西瓜捧著吃！台北超狂「驚奇系冷麵」 西瓜豆乳、炙燒玉米限量開賣 2門市限定、晚來吃不到

麵屋武藏推出7天限定蔬果系冷麵，光復店以半顆西瓜搭配豆乳雞冷麵，信義店端出整根炙燒玉米，9月8日至14日販售，每日限量10、15碗。

買1盒送1盒！Krispy Kreme×Biscoff「蓮花焦糖餅乾甜甜圈」香甜登場

連鎖甜甜圈「Krispy Kreme」本季再度攜手經典焦糖餅乾「Biscoff」，自9月10日至9月30日期間，推出期間限定「Biscoff Break Together 一起甜一下」，打造「蓮花焦糖餅乾夾心貝」、「蓮花焦糖起司甜甜圈」、「蓮花焦糖餅乾甜甜圈」三款新品。為慶祝新品上市，還可享「大杯飲品現折15」、「買新品禮盒送原味甜霜甜甜圈禮盒」等不同優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。