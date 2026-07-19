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拉麵之王「賣定食」！麵屋一燈「3款定食」新上市 還有「3款丼飯」最低79元開吃 神級「脆皮煎餃+特製醬」嘗鮮必點

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／麵屋一燈提供
圖／麵屋一燈提供

麵屋一燈「賣定食」！東京拉麵之王「麵屋一燈」全新定食系列登場，還有3款丼飯同步開賣，讓不論是愛吃拉麵還是米飯的朋友都能到店一飽口福。

麵屋一燈全新定食系列以元氣米為主角，搭配炙香鴨旨飯、鰹香月見飯、炙香牛肝菌雞旨飯三款主食，以及味噌柴魚海帶雞豚湯與多款日式配菜。圖／麵屋一燈提供
麵屋一燈全新定食系列以元氣米為主角，搭配炙香鴨旨飯、鰹香月見飯、炙香牛肝菌雞旨飯三款主食，以及味噌柴魚海帶雞豚湯與多款日式配菜。圖／麵屋一燈提供

麵屋一燈「3款定食」新品重磅開賣，以「一席旨味」為主題，有「炙香鴨旨飯定食」、「鰹香月見飯定食」和「炙香牛肝菌雞旨飯定食」等3種選擇，最低238元起開吃，都能吃到嚴選元氣米的甜味與Q彈口感，每份定食也都包含主菜、配菜與熱湯，值得日料控開箱嘗鮮。

炙香鴨旨飯定食。圖／麵屋一燈提供
炙香鴨旨飯定食。圖／麵屋一燈提供

較為少見的「炙香牛肝菌雞旨飯定食」吃得到牛肝菌馥郁香氣，搭配炙燒雞肉與特製醬汁，每一口都超下飯。此外，還有3款丼飯同步上市，「炙香鴨旨丼」、「鰹香月見丼」及「炙香牛肝菌雞旨丼」，價格落在79-99元間十分親民，提供更輕巧的日式餐食選擇。

麵屋一燈同步推出脆皮煎餃、厚燒玉子、柚香蘿蔔、赤辛湯葉等多款日式單點新品，搭配定食、丼飯自由組合，打造更有層次的日式餐桌體驗。圖／麵屋一燈提供
麵屋一燈同步推出脆皮煎餃、厚燒玉子、柚香蘿蔔、赤辛湯葉等多款日式單點新品，搭配定食、丼飯自由組合，打造更有層次的日式餐桌體驗。圖／麵屋一燈提供

除了米飯類新品外，麵屋一燈再加碼推出「一燈脆皮煎餃（附特製麻辣醬）」、厚燒玉子、柚香漬蘿蔔、赤辛湯葉等單點新品，現在點購任一款定食即可以29元（原價39元）加購脆皮煎餃，更有飽足感！

圖／麵屋一燈提供
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