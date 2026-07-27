名字就是優惠券！秀證件吃台北凱撒 對中1字「Buffet全桌8折」 平假日午、晚餐都適用

麥當勞日韓人氣商品接力登台。台灣麥當勞宣布，7月29日起引進在韓國創下每2秒賣出1顆紀錄的「蒜香雙牛堡」，並同步推出「蒜香辣鷄腿堡」；8月12日起再接力推出在日本長賣超過21年的「海味揚蝦堡」及雙層版本。此外，人氣「香芋派」也將回歸，並攜手KITKAT推出全新「巧克力脆脆冰炫風」，一口氣搶攻暑假餐飲及甜點商機。

2026-07-27 11:42