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名字就是優惠券！秀證件吃台北凱撒 對中1字「Buffet全桌8折」 平假日午、晚餐都適用

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北凱撒大飯店官網
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名字就是優惠券！台北凱撒大飯店推出「姓名對對碰」活動，只要姓名中對中其中1字即享「吃到飽全桌8折」，且不分平假日午、晚餐，記得帶好身分證再出門。

圖／台北凱撒大飯店官網
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圖／台北凱撒大飯店官網
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秀證件！台北凱撒大飯店2F自助餐廳「Checkers」祭出新活動，即日起至8/31，同行者中只要有一位姓名含「凱」或「撒」任一字，出示本人身分證件即享「全桌8折」，爽嗑北車高人氣Buffet

圖／台北凱撒大飯店官網
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圖／台北凱撒大飯店官網
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需注意的是，餐費需另加原價10%服務費，下午茶時段不適用，且不得與其他優惠併用。以假日午餐為例，原價1,280元（服務費另計）每人即可現省256元。

圖／台北凱撒大飯店官網
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台北凱撒「Checkers」選用台灣地方特色真食材與自然系料理手法，自助餐檯包含鮮蔬沙拉吧、新鮮日料區、現切爐烤牛排、現沖功夫牛肉湯、現蒸時令魚、精緻甜點櫃等，道道任你吃到飽，也是許多饕客吃Buffet的推薦名單。

台北凱撒大飯店 Checkers自助餐

地址：台北市中正區忠孝西路一段38號2F

訂位專線：02-2311-5150 分機 2237

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吃到飽 凱撒大飯店 Buffet 牛排 甜點

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