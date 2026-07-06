開運豬排定食199元！福勝亭「2款人氣定食」只要199元 快閃7天要吃爆、一人獨食同享優惠價
福勝亭199元開吃！暑假福利來了，福勝亭推出「人氣定食快閃週」優惠，2款定食下殺只要199元，不用揪友、自己獨享也能優惠爽嗑。
福勝亭暑假第一波優惠「人氣定食快閃週」限時7天，即日起至7/12，招牌代表「開運豬排定食」和「鮮嫩炸雞柳定食」特價199元（原價230元），只要出示活動貼文截圖即享優惠價，即便是一人獨食同樣能享受到甜甜價。
需注意的是，外送不適用，且本優惠不得與其他優惠、折扣、優惠券、三商i美食卡App會員日85折及其他行銷活動合併使用。
福勝亭 人氣定食快閃週
活動期間：即日起～2026/7/12
優惠內容：出示活動貼文截圖即享「開運豬排定食」或「鮮嫩炸雞柳定食」特價199元
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