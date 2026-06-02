「超強蝦仁飯」自助吧吃到飽！忠青商行「1門市」限定首推 點套餐享「12款炸物、甜點飲料」無限供應
忠青商行吃到飽！蝦仁飯名店「忠青商行」限店推出「自助吧吃到飽」，多款美味炸物、甜點及飲料無限量供應，平日套餐最低378元起吃飽飽。
超人氣蝦仁飯「忠青商行」自6/1起推出新模式「自助吧吃到飽」，於林口II館店限定開跑，凡點任一套餐即可吃到主食和配菜，以及自助吧吃到飽，自助吧集結12種炸物、甜點與飲料，其中「水晶拔絲地瓜」更是激推必吃，讓人一口接一口停不下來。
套餐部分，主食有飯麵、水餃等選擇，搭配指定配餐，平日最低378元起即可爽嗑全新自助吧，用餐時間90分鐘，內用另酌收10%清潔費。需注意的是，每位成人低消一份套餐，主食無提供單點；成人恕無法單點自助吧，身高150cm以下兒童單點自助吧酌收$100+10%清潔費（120cm以下幼童免費）。
自助吧品項依每日食材調整，實際供應以現場為主。目前以忠青商行林口II館搶先解鎖自助吧新模式，若市場反應好也可能逐步推向其他門市，最新消息可見粉專。
忠青商行 MITSUI OUTLET PARK 林口II館
地址：新北市林口區文化二路一段123號3F
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