新的「699元港點吃到飽」！不收服務費、近40種港點任你吃 4.2顆星「港點專賣」5門市都吃得到
又有新的港點吃到飽了！近40種港點無限吃，爽嗑120分鐘每人只要699元，且不收服務費，小籠湯包、鮮蝦腸粉、流沙西多士等經典港味統統吃得到。
主打「庶民港味」的港點專賣店「上手食客」推出超值699元港點吃到飽，從腸粉、蒸點、炸點、煲湯、粥到甜點飲品應有盡有，每樣都是熱騰騰上桌，吃得到現點現做的美味。
費用部分，大人每位699元，身高100-130cm每位399元，身高100cm以下免費；吃到飽活動採預約制，記得提前電話訂位。吃到飽不分平假日均有供應，用餐需於16:00前進場，用餐時間120分鐘；每次每樣餐點最多點2份，同桌需統一參加吃到飽方案。
「上手食客」目前有5家分店，分別位在新莊、三重、中和、淡水等新北地區。實際查看Google評分每家店都有4.2顆星以上，網友分享「小籠包好好吃」、「脆皮奶香條外酥裡糯特別好吃」、「每道菜都份量足夠，完全不怕客人吃，這699花得值得」。
上手食客｜新莊自立店
新北市新莊區自立街231號
🕒 中午11:30 – 凌晨01:00
📞 02-2277-0030
上手食客｜三重正義店
新北市三重區正義北路282號
🕒 中午11:30 – 凌晨01:00
📞 02-2980-0037
上手食客｜中和福祥店
新北市中和區福祥路30號
🕒 中午11:30 – 凌晨01:00
📞 02-2248-8883
上手食客｜新莊富國店
新北市新莊區富國路129號
🕒 中午11:30 – 凌晨01:00
📞 02-2206-0026
上手食客｜淡水英專店
新北市淡水區英專路6號
🕒 中午11:30 – 凌晨01:00
📞 02-2626-0052
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