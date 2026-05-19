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新的「699元港點吃到飽」！不收服務費、近40種港點任你吃 4.2顆星「港點專賣」5門市都吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／上手食客粉專及IG
圖／上手食客粉專IG

又有新的港點吃到飽了！近40種港點無限吃，爽嗑120分鐘每人只要699元，且不收服務費，小籠湯包、鮮蝦腸粉、流沙西多士等經典港味統統吃得到。

圖／上手食客粉專
圖／上手食客粉專

圖／上手食客粉專
圖／上手食客粉專

主打「庶民港味」的港點專賣店「上手食客」推出超值699元港點吃到飽，從腸粉、蒸點、炸點、煲湯、粥到甜點飲品應有盡有，每樣都是熱騰騰上桌，吃得到現點現做的美味。

圖／上手食客粉專
圖／上手食客粉專

鮮蝦腸粉。圖／摘自上手食客IG
鮮蝦腸粉。圖／摘自上手食客IG

費用部分，大人每位699元，身高100-130cm每位399元，身高100cm以下免費；吃到飽活動採預約制，記得提前電話訂位。吃到飽不分平假日均有供應，用餐需於16:00前進場，用餐時間120分鐘；每次每樣餐點最多點2份，同桌需統一參加吃到飽方案。

「上手食客」目前有5家分店，分別位在新莊、三重、中和、淡水等新北地區。實際查看Google評分每家店都有4.2顆星以上，網友分享「小籠包好好吃」、「脆皮奶香條外酥裡糯特別好吃」、「每道菜都份量足夠，完全不怕客人吃，這699花得值得」。

圖／上手食客粉專
圖／上手食客粉專

圖／上手食客粉專
圖／上手食客粉專

上手食客｜新莊自立店

新北市新莊區自立街231號

🕒 中午11:30 – 凌晨01:00

📞 02-2277-0030

上手食客｜三重正義店

新北市三重區正義北路282號

🕒 中午11:30 – 凌晨01:00

📞 02-2980-0037

上手食客｜中和福祥店

新北市中和區福祥路30號

🕒 中午11:30 – 凌晨01:00

📞 02-2248-8883

上手食客｜新莊富國店

新北市新莊區富國路129號

🕒 中午11:30 – 凌晨01:00

📞 02-2206-0026

上手食客｜淡水英專店

新北市淡水區英專路6號

🕒 中午11:30 – 凌晨01:00

📞 02-2626-0052

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吃到飽 港點 小籠包 炸物 甜點 大台北美食

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