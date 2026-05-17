5星級「自助Buffet」539元暢吃！平日限定「雙人同行」最划算 悠享食光「主餐+自助吧」每人也僅約700元

5星級飯店「主餐+Buffet」！不只生甜甜圈吃到飽，5月再增加多款法式甜點，本月推出2檔雙人同行優惠方案，最低每人只要539元即可享用。

圖／台南晶英酒店粉專

位於台南晶英酒店1F的「ROBIN'S 牛排館」5月祭出全新活動，即日起至5/29，平日週一至五12:00-17:00，「悠享食光」限定雙人同行享1,280+10%優惠價，每人可任選主餐乙道及暢享自助吧。主餐選擇有蛋料理、綠意角落、肉食主義和海味直送等四大主題共17道，每人能從中選2道享用。

圖／台南晶英酒店粉專

而自助吧部份不僅吃得到近期的爆紅甜點「生甜甜圈」，還新增了紅莓慕斯、百香果優格、開心果野莓磅蛋糕、現烤舒芙蕾等多款精緻甜點，法式靈魂「可麗露、瑪德蓮」也統統任你吃，最後再以哈根達斯為美好的一餐畫下句號。

圖／台南晶英酒店粉專

圖／台南晶英酒店粉專

此外，針對平日下午茶也有雙人同行優惠，週一至五15:00-17:00，「精選沙拉吧無限供應」雙人同行享980+10%活動價，餐台上看得到的統統任你選，讓下午茶也能吃得精緻又澎拜。

ROBIN'S 牛排館 5月優惠資訊

活動日期：即日起～2026/5/29之平日

優惠內容：雙人同行NT$1,280+10%（原價NT$1,960+10%）；週一至五15:00-17:00，雙人同行享精選沙拉吧NT$980+10%（原價NT$1,360+10%）

訂位專線：(06)-390-3010

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